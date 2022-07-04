Источник: Ракицкий может вернуться в Шахтер

Известный украинский комментатор Виктор Вацко сообщил о том, что Ярослав Ракицкий близок к возвращению в «Шахтер»:

«Насколько я слышал, Ракицкий близок к возвращению в «Шахтер». Переговорный процесс точно есть. Мои источники говорят, что он если не завершился, то близок к концу. Контракт не подписан, но переговорный процесс на стадии завершения.

Насколько я понимаю, «Шахтер» планирует свое будущее с Ярославом Ракицким. Это скромные финансы по сравнению с тем, к чему привык Ракицкий. Сейчас «Шахтер» будет очень и очень серьезно экономить».

Напомним, Ракицкий находится в статусе свободного агента с февраля, когда он расторг контракт с «Зенитом».