Источник: Ракицкий может вернуться в Шахтер
Сейчас защитник ищет себе новый клуб
Известный украинский комментатор Виктор Вацко сообщил о том, что Ярослав Ракицкий близок к возвращению в «Шахтер»:
«Насколько я слышал, Ракицкий близок к возвращению в «Шахтер». Переговорный процесс точно есть. Мои источники говорят, что он если не завершился, то близок к концу. Контракт не подписан, но переговорный процесс на стадии завершения.
Насколько я понимаю, «Шахтер» планирует свое будущее с Ярославом Ракицким. Это скромные финансы по сравнению с тем, к чему привык Ракицкий. Сейчас «Шахтер» будет очень и очень серьезно экономить».
Напомним, Ракицкий находится в статусе свободного агента с февраля, когда он расторг контракт с «Зенитом».
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