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  4. Источник: Ракицкий может вернуться в Шахтер
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 19:35 |
429
0

Источник: Ракицкий может вернуться в Шахтер

Сейчас защитник ищет себе новый клуб

04 июля 2022, 19:35 |
429
0
Источник: Ракицкий может вернуться в Шахтер
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Известный украинский комментатор Виктор Вацко сообщил о том, что Ярослав Ракицкий близок к возвращению в «Шахтер»:

«Насколько я слышал, Ракицкий близок к возвращению в «Шахтер». Переговорный процесс точно есть. Мои источники говорят, что он если не завершился, то близок к концу. Контракт не подписан, но переговорный процесс на стадии завершения.

Насколько я понимаю, «Шахтер» планирует свое будущее с Ярославом Ракицким. Это скромные финансы по сравнению с тем, к чему привык Ракицкий. Сейчас «Шахтер» будет очень и очень серьезно экономить».

Напомним, Ракицкий находится в статусе свободного агента с февраля, когда он расторг контракт с «Зенитом».

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк Виктор Вацко трансферы трансферы УПЛ
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Источник Вацко Live
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