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  4. Марченко вылетел в первом раунде челленджера в Порту
ATP
04 июля 2022, 18:44 |
66
0

Марченко вылетел в первом раунде челленджера в Порту

Украинец проиграл Каичи Учиде

04 июля 2022, 18:44 |
66
0
Марченко вылетел в первом раунде челленджера в Порту
ФТУ. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко вылетел в первом раунде хардового челленджера в Порту.

Он в двух сетах проиграл представителю Японии Каичи Учиде. Судьба обеих партий решалась на тай-брейке. Матч продолжался 2 часа и 4 минуты.

1-й раунд

Каичи Учида (Япония) – Илья Марченко (Украина) – 7:6 (3), 7:6 (3)

Ранее Марченко не сумел пробиться в основную сетку Уимблдона-2022.

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Источник Sport.ua
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