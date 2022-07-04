Марченко вылетел в первом раунде челленджера в Порту

Украинский теннисист Илья Марченко вылетел в первом раунде хардового челленджера в Порту.

Он в двух сетах проиграл представителю Японии Каичи Учиде. Судьба обеих партий решалась на тай-брейке. Матч продолжался 2 часа и 4 минуты.

1-й раунд

Каичи Учида (Япония) – Илья Марченко (Украина) – 7:6 (3), 7:6 (3)

Ранее Марченко не сумел пробиться в основную сетку Уимблдона-2022.