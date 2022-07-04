ATP04 июля 2022, 18:44 |
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Марченко вылетел в первом раунде челленджера в Порту
Украинец проиграл Каичи Учиде
04 июля 2022, 18:44 |
66
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Украинский теннисист Илья Марченко вылетел в первом раунде хардового челленджера в Порту.
Он в двух сетах проиграл представителю Японии Каичи Учиде. Судьба обеих партий решалась на тай-брейке. Матч продолжался 2 часа и 4 минуты.
1-й раунд
Каичи Учида (Япония) – Илья Марченко (Украина) – 7:6 (3), 7:6 (3)
Ранее Марченко не сумел пробиться в основную сетку Уимблдона-2022.
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