Уимблдон22 июня 2022, 17:24 | Обновлено 22 июня 2022, 17:34
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Марченко завершил борьбу в квалификации Уимблдона
Илья не смог пробиться в финал отбора
22 июня 2022, 17:24 | Обновлено 22 июня 2022, 17:34
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Украинский теннисист Илья Марченко (№275 ATP) завершил борьбу в квалификации Уимблдона.
В полуфинале отбора украинец проиграл Джейсону Жуну из Китайского Тайбэя (№263 ATP).
Уимблдон. Полуфинал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Джейсон Жун (Китайский Тайбэй) – 6:7(5), 2:6
Отметим, что Илья в третий раз подряд проиграл во втором круге квалификации Уимблдона. Последний раз он играл в основной сетке травяного мейджора в 2017 году.
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