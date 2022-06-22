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  4. Марченко завершил борьбу в квалификации Уимблдона
Уимблдон
22 июня 2022, 17:24 | Обновлено 22 июня 2022, 17:34
273
2

Марченко завершил борьбу в квалификации Уимблдона

Илья не смог пробиться в финал отбора

22 июня 2022, 17:24 | Обновлено 22 июня 2022, 17:34
273
2
Марченко завершил борьбу в квалификации Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№275 ATP) завершил борьбу в квалификации Уимблдона. 

В полуфинале отбора украинец проиграл Джейсону Жуну из Китайского Тайбэя (№263 ATP). 

Уимблдон. Полуфинал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Джейсон Жун (Китайский Тайбэй) – 6:7(5), 2:6

Отметим, что Илья в третий раз подряд проиграл во втором круге квалификации Уимблдона. Последний раз он играл в основной сетке травяного мейджора в 2017 году.

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Илья Марченко смотреть онлайн Уимблдон-2022 Джейсон Жун
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Andrey_1992
Марченко вже не той
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terhoha
Лошара.
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Теннис
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