Марченко завершил борьбу в квалификации Уимблдона

Украинский теннисист Илья Марченко (№275 ATP) завершил борьбу в квалификации Уимблдона.

В полуфинале отбора украинец проиграл Джейсону Жуну из Китайского Тайбэя (№263 ATP).

Уимблдон. Полуфинал квалификации

Илья Марченко (Украина) – Джейсон Жун (Китайский Тайбэй) – 6:7(5), 2:6

Отметим, что Илья в третий раз подряд проиграл во втором круге квалификации Уимблдона. Последний раз он играл в основной сетке травяного мейджора в 2017 году.