Президент Барселоны: «Сделаем все, чтобы сохранить Де Йонга»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи о переходе Френки Де Йонга в «Манчестер Юнайтед»:

«Есть клубы, которые хотят его, и это не только «Манчестер Юнайтед». Мы не намерены его продавать, он хочет остаться.

Все эксперты считают Френки одним из лучших полузащитников в мире. Мы счастливы, что он у нас есть. Мы сделаем все, чтобы его сохранить. Но есть еще проблема с зарплатой и ее нужно будет урегулировать».