Испания04 июля 2022, 18:27 |
258
0
Президент Барселоны: «Сделаем все, чтобы сохранить Де Йонга»
Жоан Лапорта – о будущем ключевого хавбека
04 июля 2022, 18:27 |
258
0
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи о переходе Френки Де Йонга в «Манчестер Юнайтед»:
«Есть клубы, которые хотят его, и это не только «Манчестер Юнайтед». Мы не намерены его продавать, он хочет остаться.
Все эксперты считают Френки одним из лучших полузащитников в мире. Мы счастливы, что он у нас есть. Мы сделаем все, чтобы его сохранить. Но есть еще проблема с зарплатой и ее нужно будет урегулировать».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 июля 2022, 16:05 0
Известный защитник имеет несколько вариантов для продолжения карьеры
Футбол | 03 июля 2022, 20:45 1
Милош Нинкович не собирается завершать карьеру
Теннис | 04.07.2022, 15:31
Война | 04.07.2022, 09:59
Авто/мото | 03.07.2022, 19:24
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.07.2022, 12:34 27
02.07.2022, 22:07 2
02.07.2022, 18:28
Другие виды
03.07.2022, 16:20 1
02.07.2022, 22:10 1
03.07.2022, 11:14 1
02.07.2022, 17:31 11