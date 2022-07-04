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  4. Президент Барселоны: «Сделаем все, чтобы сохранить Де Йонга»
Испания
04 июля 2022, 18:27 |
258
0

Президент Барселоны: «Сделаем все, чтобы сохранить Де Йонга»

Жоан Лапорта – о будущем ключевого хавбека

04 июля 2022, 18:27 |
258
0
Президент Барселоны: «Сделаем все, чтобы сохранить Де Йонга»
ФК Барселона. Френки Де Йонг

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи о переходе Френки Де Йонга в «Манчестер Юнайтед»:

«Есть клубы, которые хотят его, и это не только «Манчестер Юнайтед». Мы не намерены его продавать, он хочет остаться.

Все эксперты считают Френки одним из лучших полузащитников в мире. Мы счастливы, что он у нас есть. Мы сделаем все, чтобы его сохранить. Но есть еще проблема с зарплатой и ее нужно будет урегулировать».

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Барселона Френки Де Йонг Жоан Лапорта Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
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Источник talkSPORT
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