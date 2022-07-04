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  4. Контракт согласован. Эриксен определился со своим новым клубом
Англия
04 июля 2022, 17:29 |
704
0

Контракт согласован. Эриксен определился со своим новым клубом

Датский хавбек перейдет в «Манчестер Юнайтед»

04 июля 2022, 17:29 |
704
0
Контракт согласован. Эриксен определился со своим новым клубом
ФК Брентфорд. Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен, который 1 июля стал свободным агентом, перейдет в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Между игроком и клубом уже есть устная договоренность. Контракт будет рассчитан до лета 2025 года, вскоре состоится медосмотр Эриксена.

Напомним, на Эриксена претендовал целый ряд клубов АПЛ. Среди них был и «Брентфорд», цвета которого 30-летний датчанин защищал во второй половине прошлого сезона.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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