Англия04 июля 2022, 17:29 |
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Контракт согласован. Эриксен определился со своим новым клубом
Датский хавбек перейдет в «Манчестер Юнайтед»
04 июля 2022, 17:29 |
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Кристиан Эриксен, который 1 июля стал свободным агентом, перейдет в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Между игроком и клубом уже есть устная договоренность. Контракт будет рассчитан до лета 2025 года, вскоре состоится медосмотр Эриксена.
Напомним, на Эриксена претендовал целый ряд клубов АПЛ. Среди них был и «Брентфорд», цвета которого 30-летний датчанин защищал во второй половине прошлого сезона.
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