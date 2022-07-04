Контракт согласован. Эриксен определился со своим новым клубом

Кристиан Эриксен, который 1 июля стал свободным агентом, перейдет в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Между игроком и клубом уже есть устная договоренность. Контракт будет рассчитан до лета 2025 года, вскоре состоится медосмотр Эриксена.

Напомним, на Эриксена претендовал целый ряд клубов АПЛ. Среди них был и «Брентфорд», цвета которого 30-летний датчанин защищал во второй половине прошлого сезона.