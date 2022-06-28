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  4. На Эриксена появился еще один претендент в АПЛ
Англия
28 июня 2022, 13:05 |
351
0

На Эриксена появился еще один претендент в АПЛ

Датский хавбек может оказаться в «Лестере»

28 июня 2022, 13:05 |
351
0
На Эриксена появился еще один претендент в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Контракт Кристиана Эриксена с «Брентфордом» истекает в конце июня, а хавбек до сих пор не определился с тем, где продолжит карьеру.

Интерес к 30-летнему датчанину проявляет ряд клубов АПЛ. Кроме «Брентфорда» это «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон».

В гонку за Эриксеном включился еще один клуб АПЛ – «Лестер». Сам хавбек готов рассмотреть предложение «Лисов».

В сезоне 2021/22 Эриксен забил 1 мяч и сделал 4 ассиста в 11 матчах АПЛ за «Брентфорд».

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Источник The Times
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