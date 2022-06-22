Англия22 июня 2022, 17:54 |
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Эвертон включился в гонку за Эриксеном
Звездный датчанин может стать партнером по команде Виталия Миколенко
22 июня 2022, 17:54 |
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В борьбу за подписание Кристиана Эриксена включился еще один клуб – «Эвертон». Об этом сообщают английские СМИ.
Также в гонку за Эриксеном включился еще ряд клубов АПЛ – «Ньюкасл», «Лестер» и «Вест Хэм».
Ранее Эриксен отклонил предложение «Манчестер Юнайтед». Он не хочет переезжать из Лондона, поэтому его приоритетные варианты – это «Тоттенхэм» и «Брентфорд».
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