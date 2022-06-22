Эвертон включился в гонку за Эриксеном

В борьбу за подписание Кристиана Эриксена включился еще один клуб – «Эвертон». Об этом сообщают английские СМИ.

Также в гонку за Эриксеном включился еще ряд клубов АПЛ – «Ньюкасл», «Лестер» и «Вест Хэм».

Ранее Эриксен отклонил предложение «Манчестер Юнайтед». Он не хочет переезжать из Лондона, поэтому его приоритетные варианты – это «Тоттенхэм» и «Брентфорд».