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  4. Эвертон включился в гонку за Эриксеном
Англия
22 июня 2022, 17:54 |
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0

Эвертон включился в гонку за Эриксеном

Звездный датчанин может стать партнером по команде Виталия Миколенко

22 июня 2022, 17:54 |
69
0
Эвертон включился в гонку за Эриксеном
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

В борьбу за подписание Кристиана Эриксена включился еще один клуб – «Эвертон». Об этом сообщают английские СМИ.

Также в гонку за Эриксеном включился еще ряд клубов АПЛ – «Ньюкасл», «Лестер» и «Вест Хэм».

Ранее Эриксен отклонил предложение «Манчестер Юнайтед». Он не хочет переезжать из Лондона, поэтому его приоритетные варианты – это «Тоттенхэм» и «Брентфорд».

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Эвертон Кристиан Эриксен трансферы АПЛ трансферы Ньюкасл Лестер Вест Хэм
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Источник Football London
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