Англия21 июня 2022, 22:29 |
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Эриксен отказался от перехода в Манчестер Юнайтед
Хавбек продолжает поиски нового клуба
21 июня 2022, 22:29 |
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Кристиан Эриксен отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают английские СМИ.
Эриксен не горит желанием переезжать из Лондона, и хочет найти себе клуб из столицы Англии. Среди возможных вариантов – и «Брентфорд», контракт с которым истекает в конце июня, и «Тоттенхэм». Ранее сообщалось о том, что «Шпоры» охладили интерес к хавбеку.
Сам «Манчестер Юнайтед» после отказа Эриксена окончательно сосредоточит усилия на подписании Френки Де Йонга из «Барселоны».
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