Кристиан Эриксен отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают английские СМИ.

Эриксен не горит желанием переезжать из Лондона, и хочет найти себе клуб из столицы Англии. Среди возможных вариантов – и «Брентфорд», контракт с которым истекает в конце июня, и «Тоттенхэм». Ранее сообщалось о том, что «Шпоры» охладили интерес к хавбеку.

Сам «Манчестер Юнайтед» после отказа Эриксена окончательно сосредоточит усилия на подписании Френки Де Йонга из «Барселоны».