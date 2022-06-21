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  4. Эриксен отказался от перехода в Манчестер Юнайтед
Англия
21 июня 2022, 22:29 |
596
0

Эриксен отказался от перехода в Манчестер Юнайтед

Хавбек продолжает поиски нового клуба

21 июня 2022, 22:29 |
596
0
Эриксен отказался от перехода в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Кристиан Эриксен отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают английские СМИ.

Эриксен не горит желанием переезжать из Лондона, и хочет найти себе клуб из столицы Англии. Среди возможных вариантов – и «Брентфорд», контракт с которым истекает в конце июня, и «Тоттенхэм». Ранее сообщалось о том, что «Шпоры» охладили интерес к хавбеку.

Сам «Манчестер Юнайтед» после отказа Эриксена окончательно сосредоточит усилия на подписании Френки Де Йонга из «Барселоны».

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Источник: Стороны договорились. Лукаку возвращается в Интер
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Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Брентфорд трансферы АПЛ
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Источник The Guardian
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