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  4. Тоттенхэм охладил интерес к Эриксену
Англия
21 июня 2022, 10:55 | Обновлено 21 июня 2022, 11:07
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Тоттенхэм охладил интерес к Эриксену

В услугах 30-летнего датчанина заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд»

21 июня 2022, 10:55 | Обновлено 21 июня 2022, 11:07
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Тоттенхэм охладил интерес к Эриксену
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Лондонский «Тоттенхэм» охладил свой интерес к датскому полузащитнику Кристиану Эриксену.

Несколько недель назад «шпоры» связывались с представителями 30-летнего игрока, чтобы обсудить возможное возвращение Кристиана в лондонский клуб, однако с тех пор никаких продвижений не было.

При этом в услугах игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд», за который датчанин выступал в сезоне-2021/22.

«Тоттенхэм» сейчас сосредоточен на подписании правого защитника, центрального защитника и нападающего. Эриксен должен принять решение о своем будущем в ближайшее время.

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Источник Football London
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