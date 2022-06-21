Тоттенхэм охладил интерес к Эриксену
В услугах 30-летнего датчанина заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд»
Лондонский «Тоттенхэм» охладил свой интерес к датскому полузащитнику Кристиану Эриксену.
Несколько недель назад «шпоры» связывались с представителями 30-летнего игрока, чтобы обсудить возможное возвращение Кристиана в лондонский клуб, однако с тех пор никаких продвижений не было.
При этом в услугах игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд», за который датчанин выступал в сезоне-2021/22.
«Тоттенхэм» сейчас сосредоточен на подписании правого защитника, центрального защитника и нападающего. Эриксен должен принять решение о своем будущем в ближайшее время.
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