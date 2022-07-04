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  4. Александр КУЧЕР: «Днепр-1? Невозможное становится возможным»
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 16:47 | Обновлено 04 июля 2022, 16:57
1008
0

Александр КУЧЕР: «Днепр-1? Невозможное становится возможным»

Наставник «Металлиста» – о возможном переходе в стан принципиального соперника

04 июля 2022, 16:47 | Обновлено 04 июля 2022, 16:57
1008
0
Александр КУЧЕР: «Днепр-1? Невозможное становится возможным»
ФК Металлист. Александр Кучер

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Днепр-1».

«Днепр-1»? Пока это слухи. Не буду пока это комментировать. Пока я тренер «Металлиста». Мы тренируемся с командой, готовимся к чемпионату. Все, что могу сказать. У «Металлиста» светлое будущее. Мы будем работать и играть в УПЛ. Очень ждем начала чемпионата, потому что все ребята уже соскучились по выступлениям.
 
Где будем базироваться? Есть несколько вариантов. Может Киев, может запад Украины. Играть планируем в Украине. Я сейчас с «Металлистом», мы базируемся в Турции, играем контрольные матчи и готовимся к чемпионату.

Такое время, что невозможное становится возможным очень быстро. Есть много вещей, которые нужно обдумать и решить», - сказал Кучер.

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Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
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Источник ЧИСТИЙ ПІДКАсТ
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