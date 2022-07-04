Киченок / Олару – Мертенс / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Четвертого июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит борьбу в парном разряде Уимблдона.

В третьем круге в дуэте с Ралукой Олару из Румынии украинка сразится против первого сеяного тандема Элиза Мертенс / Чжан Шуай (Бельгия / Китай).

Встреча состоится вторым запуском на корте №15. Время начала встречи – не ранее 15:30 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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