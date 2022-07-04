Уимблдон04 июля 2022, 11:25 |
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Киченок / Олару – Мертенс / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга парного разряда на Уимблдоне
04 июля 2022, 11:25 |
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Четвертого июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит борьбу в парном разряде Уимблдона.
В третьем круге в дуэте с Ралукой Олару из Румынии украинка сразится против первого сеяного тандема Элиза Мертенс / Чжан Шуай (Бельгия / Китай).
Встреча состоится вторым запуском на корте №15. Время начала встречи – не ранее 15:30 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
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