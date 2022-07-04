Хачериди намекнул, что пришло время завершить карьеру

Бывший защитник «Динамо» Евгений Хачериди признался, что раздумывает о завершении карьеры.

«Как поддерживаю форму? Тренируюсь, в зал хожу в Киеве.

Я уже все, скорее всего, все. Пока не знаю, еще не принял решение», – заявил Хачериди.

Последним на данный момент клубом украинца было брестское «Динамо», с которым у игрока были финансовые споры. Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск Хачериди, клуб должен был компенсировать украинскому футболисту ущерб, связанный с невыполнением контрактных условий. С января прошлого года Евгений нигде не играл.