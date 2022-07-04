Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хачериди намекнул, что пришло время завершить карьеру
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 08:59 |
393
0

Хачериди намекнул, что пришло время завершить карьеру

Хотя Евгений пока не принял окончательное решение

04 июля 2022, 08:59 |
393
0
Хачериди намекнул, что пришло время завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Хачериди

Бывший защитник «Динамо» Евгений Хачериди признался, что раздумывает о завершении карьеры.

«Как поддерживаю форму? Тренируюсь, в зал хожу в Киеве.

Я уже все, скорее всего, все. Пока не знаю, еще не принял решение», – заявил Хачериди.

Последним на данный момент клубом украинца было брестское «Динамо», с которым у игрока были финансовые споры. Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск Хачериди, клуб должен был компенсировать украинскому футболисту ущерб, связанный с невыполнением контрактных условий. С января прошлого года Евгений нигде не играл.

По теме:
ВИДЕО. Алиев и Хачериди сыграли благотворительный матч под Киевом
Кирстен Флипкенс сыграла последний матч в одиночном разряде
Марлос задумывается о завершении карьеры
Евгений Хачериди завершение карьеры
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ПроФутбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе 18 игроков
Футбол | 03 июля 2022, 11:33 0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе 18 игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе 18 игроков

Клуб из Кривого Рога остался без половины состава

Украина завоевала бронзу на футзальном Евро, Лунин решил остаться в Реале
Футбол | 04 июля 2022, 06:00 0
Украина завоевала бронзу на футзальном Евро, Лунин решил остаться в Реале
Украина завоевала бронзу на футзальном Евро, Лунин решил остаться в Реале

Главные новости за 3 июля на Sport.ua

ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии
Футбол | 03.07.2022, 16:20
ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии
ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии
Фирмино может перейти в Ювентус за 20 млн фунтов
Футбол | 04.07.2022, 03:03
Фирмино может перейти в Ювентус за 20 млн фунтов
Фирмино может перейти в Ювентус за 20 млн фунтов
Лондонский гамбит. Новая эпоха Челси
Футбол | 03.07.2022, 11:41
Лондонский гамбит. Новая эпоха Челси
Лондонский гамбит. Новая эпоха Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
03.07.2022, 10:26 8
Футбол
Уход вратаря Шахтера, победа Динамо, прерванная серия Свёнтек, Лион и Тете
Уход вратаря Шахтера, победа Динамо, прерванная серия Свёнтек, Лион и Тете
03.07.2022, 03:54
Другие виды
Трансферное лето-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
03.07.2022, 09:10
Футбол
Первая победа в Швейцарии. Динамо обыграло Сьон в товарищеском матче
Первая победа в Швейцарии. Динамо обыграло Сьон в товарищеском матче
02.07.2022, 22:07 2
Футбол
Невероятная победная серия Свёнтек прервалась на Уимблдоне
Невероятная победная серия Свёнтек прервалась на Уимблдоне
02.07.2022, 19:34 8
Теннис
Бриедис – отличный боксер, но он неинтересен. Его карьера скоро завершится
Бриедис – отличный боксер, но он неинтересен. Его карьера скоро завершится
02.07.2022, 10:51
Бокс
Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?
Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?
02.07.2022, 10:31
Футбол
Источник: Красников и Кучер могут получить работу в Днепре-1
Источник: Красников и Кучер могут получить работу в Днепре-1
03.07.2022, 12:34 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем