Хачериди намекнул, что пришло время завершить карьеру
Хотя Евгений пока не принял окончательное решение
Бывший защитник «Динамо» Евгений Хачериди признался, что раздумывает о завершении карьеры.
«Как поддерживаю форму? Тренируюсь, в зал хожу в Киеве.
Я уже все, скорее всего, все. Пока не знаю, еще не принял решение», – заявил Хачериди.
Последним на данный момент клубом украинца было брестское «Динамо», с которым у игрока были финансовые споры. Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск Хачериди, клуб должен был компенсировать украинскому футболисту ущерб, связанный с невыполнением контрактных условий. С января прошлого года Евгений нигде не играл.
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