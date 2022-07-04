Киченок / Остапенко – Дарт / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Четвертого июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Уимблдона.

В третьем круге в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка сразится против британского тандема Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон.

Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала встречи – 13:10 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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