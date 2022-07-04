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  4. Киченок / Остапенко – Дарт / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
04 июля 2022, 08:45 |
49
0

Киченок / Остапенко – Дарт / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга парного разряда на Уимблдоне

04 июля 2022, 08:45 |
49
0
Киченок / Остапенко – Дарт / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Четвертого июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Уимблдона.

В третьем круге в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка сразится против британского тандема Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон.

Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала встречи – 13:10 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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Хезер Уотсон Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко Уимблдон-2022 Хэрриет Дарт
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Источник Sport.ua
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