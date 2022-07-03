Нашелся пропавший журналист Олег Ящук, с ним все в порядке
Футбольный журналист защищает Украину в рядах ВСУ
На Донбассе нашелся футбольный журналист Олег Ящук.
Ранее появилась информация о том, что Ящук пропал возле Лисичанска. К счастью, его нашли, об этом стало известно от его сестры.
Журналист программы «Футбольный формат», который сейчас защищает Украины в рядах ВСУ, был найден живым, и у него все в порядке.
Ящук находится на фронте в рядах Вооруженных сил в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона, воевавшего вблизи Северского и Лисичанска. Возле Лисичанска продолжаются ожесточенные бои ВСУ с российскими оккупантами.
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