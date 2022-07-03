Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нашелся пропавший журналист Олег Ящук, с ним все в порядке
Другие новости
03 июля 2022, 22:05 | Обновлено 03 июля 2022, 22:17
642
0

Нашелся пропавший журналист Олег Ящук, с ним все в порядке

Футбольный журналист защищает Украину в рядах ВСУ

03 июля 2022, 22:05 | Обновлено 03 июля 2022, 22:17
642
0
Нашелся пропавший журналист Олег Ящук, с ним все в порядке
Футбол 1/2/3. Олег Ящук

На Донбассе нашелся футбольный журналист Олег Ящук.

Ранее появилась информация о том, что Ящук пропал возле Лисичанска. К счастью, его нашли, об этом стало известно от его сестры.

Журналист программы «Футбольный формат», который сейчас защищает Украины в рядах ВСУ, был найден живым, и у него все в порядке.

Ящук находится на фронте в рядах Вооруженных сил в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона, воевавшего вблизи Северского и Лисичанска. Возле Лисичанска продолжаются ожесточенные бои ВСУ с российскими оккупантами.

По теме:
Его заставили. День 130. лукашенко нападет на Украину, счет пошел на дни
ВИДЕО. ВСУ уничтожили оставленную на острове Змеиную российскую технику
Возле Лисичанска пропал футбольный журналист Олег Ящук
Олег Ящук (журналист) российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сьон – Динамо – 0:1. Видео гола и обзор матча
Футбол | 02 июля 2022, 23:58 0
Сьон – Динамо – 0:1. Видео гола и обзор матча
Сьон – Динамо – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии
Футбол | 03 июля 2022, 16:20 1
ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии
ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии

Юлия поразила ворота с дальней дистанции

Трансферное лето-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 03.07.2022, 09:10
Трансферное лето-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
ФЕДЕРЕР: «Надеюсь, что смогу еще раз сыграть на Центральном корте»
Теннис | 03.07.2022, 18:10
ФЕДЕРЕР: «Надеюсь, что смогу еще раз сыграть на Центральном корте»
ФЕДЕРЕР: «Надеюсь, что смогу еще раз сыграть на Центральном корте»
ВИДЕО. Первое интервью Мхитаряна в качестве игрока Интера
Футбол | 03.07.2022, 14:52
ВИДЕО. Первое интервью Мхитаряна в качестве игрока Интера
ВИДЕО. Первое интервью Мхитаряна в качестве игрока Интера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уимблдон. Определились все участники четвертого круга у мужчин
Уимблдон. Определились все участники четвертого круга у мужчин
02.07.2022, 23:17
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе 18 игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе 18 игроков
03.07.2022, 11:33
Футбол
ВИДЕО. Лунин совершил лучший сейв сезона Ла Лиги
ВИДЕО. Лунин совершил лучший сейв сезона Ла Лиги
02.07.2022, 22:35 1
Футбол
Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?
Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?
02.07.2022, 10:31
Футбол
На UFC 276 размазали по рингу бойца, советовавшего Украине капитулировать
На UFC 276 размазали по рингу бойца, советовавшего Украине капитулировать
03.07.2022, 11:14 1
MMA
ФОТО. Костюк показала последствия травмы на Уимблдоне
ФОТО. Костюк показала последствия травмы на Уимблдоне
02.07.2022, 22:10 1
Теннис
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
03.07.2022, 10:26 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем