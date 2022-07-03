Возле Лисичанска пропал футбольный журналист Олег Ящук

Футбольный журналист Олег Ящук пропал возле Лисичанска. Последний раз он выходил на связь 29 июня.

Ящук находился на фронте в рядах Вооруженных сил в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона, воевавшего вблизи Северска и Лисичанска.

До начала российского военного вторжения Ящук работал в программе «Футбольный формат».

Отметим, что в последние дни украинские войска с боями отошли от выступа Северодонецк-Лисичанск, чтобы избежать окружения.

ОБНОВЛЕНО. Родные Олега сообщили, что он нашелся и с ним все хорошо.