Возле Лисичанска пропал футбольный журналист Олег Ящук
Последний раз он выходил на связь 29 июня
Футбольный журналист Олег Ящук пропал возле Лисичанска. Последний раз он выходил на связь 29 июня.
Ящук находился на фронте в рядах Вооруженных сил в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона, воевавшего вблизи Северска и Лисичанска.
До начала российского военного вторжения Ящук работал в программе «Футбольный формат».
Отметим, что в последние дни украинские войска с боями отошли от выступа Северодонецк-Лисичанск, чтобы избежать окружения.
ОБНОВЛЕНО. Родные Олега сообщили, что он нашелся и с ним все хорошо.
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