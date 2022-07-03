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03 июля 2022, 15:23 | Обновлено 03 июля 2022, 22:06
2937
1

Возле Лисичанска пропал футбольный журналист Олег Ящук

Последний раз он выходил на связь 29 июня

03 июля 2022, 15:23 | Обновлено 03 июля 2022, 22:06
2937
1
Возле Лисичанска пропал футбольный журналист Олег Ящук
Футбол 1. Олег Ящук

Футбольный журналист Олег Ящук пропал возле Лисичанска. Последний раз он выходил на связь 29 июня.

Ящук находился на фронте в рядах Вооруженных сил в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона, воевавшего вблизи Северска и Лисичанска.

До начала российского военного вторжения Ящук работал в программе «Футбольный формат».

Отметим, что в последние дни украинские войска с боями отошли от выступа Северодонецк-Лисичанск, чтобы избежать окружения.

ОБНОВЛЕНО. Родные Олега сообщили, что он нашелся и с ним все хорошо.

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Rolan Stkomarovskiy
Олег Ящук захищає Донбас та Україну.
А де ж великі та турботливі "батьки" Донбасу Рінат Ахметов та Борис Колесніков? Де ці герої нашого часу, талановиті менеджери, які порожняк не гонять? Сидять десь в норах поки окупанти знищують під нуль все на сході України?
Чи Ахметов та Колєсніков круті лише в мирний час з купою охорони? Де ви - турботливі господарники епохи правління Віті Януковича, як там ваші жителі Донбасу - забули ви про них?
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