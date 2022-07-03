ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии

Первого июля женская сборная Украины стартовала в отборочном турнире Евролиги 2022 по пляжному футболу, обидно проиграв Англии (3:4).

Уже на шестой минуте счет невероятным ударом открыла Юлия Костюк.

Совсем не удивительно, что этот гол признали лучшим моментом дня.