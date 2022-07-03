Пляжный футбол03 июля 2022, 16:20 |
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ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии
Юлия поразила ворота с дальней дистанции
03 июля 2022, 16:20 |
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Первого июля женская сборная Украины стартовала в отборочном турнире Евролиги 2022 по пляжному футболу, обидно проиграв Англии (3:4).
Уже на шестой минуте счет невероятным ударом открыла Юлия Костюк.
Совсем не удивительно, что этот гол признали лучшим моментом дня.
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