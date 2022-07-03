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  4. ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии
Пляжный футбол
03 июля 2022, 16:20 |
3799
0

ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии

Юлия поразила ворота с дальней дистанции

03 июля 2022, 16:20 |
3799
0
ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии
АПФУ

Первого июля женская сборная Украины стартовала в отборочном турнире Евролиги 2022 по пляжному футболу, обидно проиграв Англии (3:4).

Уже на шестой минуте счет невероятным ударом открыла Юлия Костюк

Совсем не удивительно, что этот гол признали лучшим моментом дня.

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Источник Спортивний комітет України
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