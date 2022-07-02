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Пляжный футбол
02 июля 2022, 10:39 | Обновлено 02 июля 2022, 11:14
143
0

Женская сборная Украины по пляжному футболу проиграла Англии в Евролиге

В португальском Назаре стартовал отборочный этап к Суперфиналу

02 июля 2022, 10:39 | Обновлено 02 июля 2022, 11:14
143
0
Женская сборная Украины по пляжному футболу проиграла Англии в Евролиге
АПФУ

1 июля женская сборная Украины в португальском Назаре стартовала в отборочном турнире Евролиги 2022 по пляжному футболу.

Соперником сине-желтых в первом туре была сборная Англии, занимающая третье место в мировом рейтинге BSWW. Несмотря на такой статус соперника, подопечные Юрия Клименко не сникли и уже на шестой минуте первого периода повели в счете гола Юлии Костюк. На 10-й минуте украинская команда удвоила преимущество благодаря автоголу Кэти Джеймс.

К сожалению, вторая 12-минутка оказалась для украинок не такой удачной. В ворота Ирины Славич подряд влетело три мяча после ударов Ребекки Беррон, Ханны Хотон и автогола Юлии Дехтяр. После этого вратарь сборной Украины сумела восстановить равновесие, но все решил последний гол Венди Мартин. В итоге 4:3 – победа Англии.

В другом матче Италия одолела Испанию (3:2), а Португалия обыграла Чехию (5:2). В субботу, 2 июля, в 15:45 по киевскому времени Украина во втором туре Евролиги-2022 сыграет против команды Испании. Первые три тура проходят в португальском Назаре.

Еще два матча группового турнира Евролиги 2022 года украинки проведут в итальянском Альгеро в сентябре.

Евролига 2022 по пляжному футболу

Женщины. Дивизион А. 1 тур, 1 июля

Англия – Украина – 4:3

Голы: Беррон (15), Хотон (18), Дехтяр (20, автогол), Мартин (21) – Костюк (6), Джеймс (10, автогол), Славич (21).

Украина: Славич, Дехтяр, Гранат, Тихонова, Костюк, Клипаченко, Выпасняк, Василюк, Давыденко, Крамная.

1-й тур, 1 июля

  • 12:00. Испания – Италия – 2:3
  • 14:30. Англия – Украина – 4:3
  • 18:30. Чехия – Португалия – 2:5

Турнирная таблица

2-й тур, 2 июля

  • 13:15. Чехия – Англия
  • 15:45. Украина – Испания
  • 19:45. Португалия – Италия

3-й тур, 3 июля

  • 13:15. Украина – Чехия
  • 15:45. Англия – Италия
  • 19:45. Испания – Португалия
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Источник Sport.ua
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