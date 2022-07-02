Женская сборная Украины по пляжному футболу проиграла Англии в Евролиге
В португальском Назаре стартовал отборочный этап к Суперфиналу
1 июля женская сборная Украины в португальском Назаре стартовала в отборочном турнире Евролиги 2022 по пляжному футболу.
Соперником сине-желтых в первом туре была сборная Англии, занимающая третье место в мировом рейтинге BSWW. Несмотря на такой статус соперника, подопечные Юрия Клименко не сникли и уже на шестой минуте первого периода повели в счете гола Юлии Костюк. На 10-й минуте украинская команда удвоила преимущество благодаря автоголу Кэти Джеймс.
К сожалению, вторая 12-минутка оказалась для украинок не такой удачной. В ворота Ирины Славич подряд влетело три мяча после ударов Ребекки Беррон, Ханны Хотон и автогола Юлии Дехтяр. После этого вратарь сборной Украины сумела восстановить равновесие, но все решил последний гол Венди Мартин. В итоге 4:3 – победа Англии.
В другом матче Италия одолела Испанию (3:2), а Португалия обыграла Чехию (5:2). В субботу, 2 июля, в 15:45 по киевскому времени Украина во втором туре Евролиги-2022 сыграет против команды Испании. Первые три тура проходят в португальском Назаре.
Еще два матча группового турнира Евролиги 2022 года украинки проведут в итальянском Альгеро в сентябре.
Евролига 2022 по пляжному футболу
Женщины. Дивизион А. 1 тур, 1 июля
Англия – Украина – 4:3
Голы: Беррон (15), Хотон (18), Дехтяр (20, автогол), Мартин (21) – Костюк (6), Джеймс (10, автогол), Славич (21).
Украина: Славич, Дехтяр, Гранат, Тихонова, Костюк, Клипаченко, Выпасняк, Василюк, Давыденко, Крамная.
1-й тур, 1 июля
- 12:00. Испания – Италия – 2:3
- 14:30. Англия – Украина – 4:3
- 18:30. Чехия – Португалия – 2:5
Турнирная таблица
2-й тур, 2 июля
- 13:15. Чехия – Англия
- 15:45. Украина – Испания
- 19:45. Португалия – Италия
3-й тур, 3 июля
- 13:15. Украина – Чехия
- 15:45. Англия – Италия
- 19:45. Испания – Португалия
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У украинки не хватило сил на борьбу в третьем сете
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года