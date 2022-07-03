Англия03 июля 2022, 14:08 | Обновлено 03 июля 2022, 14:12
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ВИДЕО. Слова Салаха после продления контракта с Ливерпулем
Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua
03 июля 2022, 14:08 | Обновлено 03 июля 2022, 14:12
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В летнее трансферное окно лидера атаки «Ливерпуля» Мохамеда Салаха связывали со многими клубами. Была также информация, что он не может договориться с руководством «красных» о новом контракте. Но официальный сайт клуба сообщает, что египетская суперзвезда подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем».
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