ВИДЕО. Слова Салаха после продления контракта с Ливерпулем

В летнее трансферное окно лидера атаки «Ливерпуля» Мохамеда Салаха связывали со многими клубами. Была также информация, что он не может договориться с руководством «красных» о новом контракте. Но официальный сайт клуба сообщает, что египетская суперзвезда подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем».