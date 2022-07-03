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Украина. Премьер лига
03 июля 2022, 13:51 | Обновлено 03 июля 2022, 14:03
179
0

Президент Вереса: «Наши зарплаты ниже средних в УПЛ, но премиальные – выше»

Ровенский клуб пытается дополнительно мотивировать своих игроков

03 июля 2022, 13:51 | Обновлено 03 июля 2022, 14:03
179
0
Президент Вереса: «Наши зарплаты ниже средних в УПЛ, но премиальные – выше»
ФК Верес. Иван Надеин

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал об особенностях зарплаты игроков команды во время войны в Украине.

«Сегодня мы договариваемся с игроками, что после окончания военного положения мы сядем, пересмотрим с каждым контракты, подписанные в военное время, и сможем вернуться к другим условиям. Мы понимаем, что сегодня рынок зарплат по чемпионату в среднем выше, чем у нас. Но я точно уверен, что наша премиальная часть больше, чем средняя по УПЛ. Поэтому надеемся, что эта мотивация позволит игрокам, во-первых, бороться за место в основном составе, а дальше уже биться на поле и побеждать», - сказал Надеин.

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Источник Футбол 1/2/3
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