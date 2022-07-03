Президент Вереса: «Наши зарплаты ниже средних в УПЛ, но премиальные – выше»
Ровенский клуб пытается дополнительно мотивировать своих игроков
Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал об особенностях зарплаты игроков команды во время войны в Украине.
«Сегодня мы договариваемся с игроками, что после окончания военного положения мы сядем, пересмотрим с каждым контракты, подписанные в военное время, и сможем вернуться к другим условиям. Мы понимаем, что сегодня рынок зарплат по чемпионату в среднем выше, чем у нас. Но я точно уверен, что наша премиальная часть больше, чем средняя по УПЛ. Поэтому надеемся, что эта мотивация позволит игрокам, во-первых, бороться за место в основном составе, а дальше уже биться на поле и побеждать», - сказал Надеин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Опытный боксер уступил по очкам
Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья