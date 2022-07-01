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  4. Стал известен бюджет Вереса на первую часть следующего сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 12:31 |
559
0

Стал известен бюджет Вереса на первую часть следующего сезона УПЛ

Также названа дата старта летнего тренировочного сбора

01 июля 2022, 12:31 |
559
0
Стал известен бюджет Вереса на первую часть следующего сезона УПЛ
НК Верес

Наблюдательный совет НК «Верес» утвердил бюджет на первую часть сезона.

Расходная часть бюджета клуба на первую часть сезона составит 31 миллион 366 тысяч гривен. В эту сумму также включено 4,5 миллиона гривен инвестиций для завершения строительства тренировочных полей в Ровно.

Также члены наблюдательного совета утвердили дату старта летних тренировочных сборов - 4 июля. Главная команда клуба будет базироваться в гостиничном комплексе «София».

 

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Источник ФК Верес
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