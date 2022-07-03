Левандовски – Хави: «Очень хочу с вами поработать»

Форвард немецкой «Баварии» и национальной ссборной Польши Роберт Левандовски встретился с главным тренером «Барселоны» Хави во время отдыха на Ибице.

Это был неформальный разговор, в котором Хави и Левандовски разговаривали о своих семьях и отпуске. Однако, во время прощания 33-летний форвард сообщил тренеру: «Я очень хочу с вами поработать».

Ранее Левандовски открыто заявил о намерении покинуть «Баварию» этим летом. По слухам, мюнхенский клуб уже отклонил три предложения «Барселоны» по игроку.