Левандовски – Хави: «Очень хочу с вами поработать»
Польский форвард встретился с наставником «Барселоны» на Ибице
Форвард немецкой «Баварии» и национальной ссборной Польши Роберт Левандовски встретился с главным тренером «Барселоны» Хави во время отдыха на Ибице.
Это был неформальный разговор, в котором Хави и Левандовски разговаривали о своих семьях и отпуске. Однако, во время прощания 33-летний форвард сообщил тренеру: «Я очень хочу с вами поработать».
Ранее Левандовски открыто заявил о намерении покинуть «Баварию» этим летом. По слухам, мюнхенский клуб уже отклонил три предложения «Барселоны» по игроку.
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