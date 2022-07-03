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  4. Левандовски – Хави: «Очень хочу с вами поработать»
Испания
03 июля 2022, 13:32 | Обновлено 03 июля 2022, 13:51
402
0

Левандовски – Хави: «Очень хочу с вами поработать»

Польский форвард встретился с наставником «Барселоны» на Ибице

03 июля 2022, 13:32 | Обновлено 03 июля 2022, 13:51
402
0
Левандовски – Хави: «Очень хочу с вами поработать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард немецкой «Баварии» и национальной ссборной Польши Роберт Левандовски встретился с главным тренером «Барселоны» Хави во время отдыха на Ибице.

Это был неформальный разговор, в котором Хави и Левандовски разговаривали о своих семьях и отпуске. Однако, во время прощания 33-летний форвард сообщил тренеру: «Я очень хочу с вами поработать».

Ранее Левандовски открыто заявил о намерении покинуть «Баварию» этим летом. По слухам, мюнхенский клуб уже отклонил три предложения «Барселоны» по игроку.

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Роберт Левандовски Хави Барселона Бавария трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
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Источник AS
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