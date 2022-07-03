Лондонский гамбит. Новая эпоха Челси

…На самом деле, проблемы у Романа Абрамовича на Туманном Альбионе начались раньше. В 2018 году собственнику «Челси» не удалось продлить свою британскую инвестиционную визу. И он сменил место жительства: Лондон поменял на Тель-Авив. В том же году российский олигарх получил израильское гражданство. А три годы спустя – еще и португальское.

Поговаривают, что с тех пор, то есть, с 2018-го, он охладел к своему некогда любимому футбольному детищу. Может, это и правда так. Тем не менее, Абрамович продолжал щедро вливать в лондонский клуб свои «заработанные непосильным трудом» миллионы.

Но в конце февраля 2022 года ситуация для хозяина «Челси» вышла из-под контроля. Уже на третий день после российского вторжения в Украину, 26 февраля, Абрамович объявил, что передает контроль над футбольным клубом «попечительскому совету».

Такое решение миллиардера было принято с единственно понятной мотивацией – сыграть на опережение и попытаться остаться в стороне, «белым и пушистым», в преддверии грядущих санкций британского правительства. Но пересидеть в стороне не удалось.

То, что санкции будут, прозорливый Абрамович не сомневался. Уже второго марта он заявил, что готов продать клуб. А спустя неделю Роман Абрамович попал в санкционный список правительства Великобритании – как один из ближайших соратников российского тирана путина. С тех пор для Абрамовича – президента и собственника «Челси» был включен обратный отсчет.

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Как было сказано выше, отделаться легким испугом бывшему губернатору Чукотки в этот раз не получалось ни при каких раскладах. Потому что, с одной стороны, Борис Джонсон слов на ветер не бросает, а с другой – против Абрамовича ополчились и в АПЛ.

Остаток прошлого сезона в чемпионате Англии «Челси» доигрывал лишь благодаря специальной государственной лицензии, выдачу которой «аристократам» поддержали и в руководстве Премьер-Лиги. Согласно этому меморандуму, лондонская команда доигрывает сезон лишь в том случае, если в новом сезоне у клуба будет новый собственник. Срок действия лицензии – до 31 мая. То есть, до последнего дня весны у «Челси» по любому должен был появиться новый хозяин. Иначе – отзыв заявки на участие в АПЛ и лишение профессионального статуса.

Желающие приобрести лондонский клуб нашлись быстро. По разной информации, купить «Челси» намеревались свыше десяти инвесторов. Но в итоге к финишным торгам пришли четыре серьезных «конторы», отобранные одним из американских инвестиционных банков. Из этих четырех претендентов Абрамович остановил свой выбор на международной корпорации, глава которой – американский миллиардер Тодд Боэли. Его партнеры – еще один американец Марк Уолтер и швейцарский магнат в сфере медицины Хансйорг Висс.



ФК Челси. Тодд Боэли

Интересно, что это именно швейцарец, доселе не имеющий ни интереса, ни доли в каком-либо бизнесе, связанным со спортом, был одним из первых, кто публично заявил о желании приобрести «Челси». Виссу удалось заручиться поддержкой своих американских коллег, и в итоге стороны ударили по рукам. Этот «удар» обошелся новым собственникам «Челси» в 4,25 млрд фунтов стерлингов.

Если иметь ввиду, что много лет назад, а конкретно – летом 2003 года – Абрамович приобрел «Челси» за «всего лишь» 140 миллионов фунтов, то сейчас, после продажи, невольно складывается впечатление, что уроженец Саратова сумел отлично «нагреться» на этой сделке.

Но не все так просто. Точнее, для самого Абрамовичи – все сложно. Изначальным условием продажи лондонского клуба (условием от британского правительства) был тот факт, что ни один фунт стерлингов после завершения продажи не должен упасть на счета путинского приближенного олигарха. Собственно, не верить этому у нас нет ни малейших предпосылок. Официально заявлено, что большая часть из финальной суммы – два с половиной миллиарда фунтов – будет отправлена на специальный банковский счет, и все средства с него пойдут на благотворительные нужды. Предполагается, что на нужды Украины и конкретно – пострадавшим от войны с рашизмом. А вот остальные средства – 1,75 млрд британских денег – пойдут на благо ФК «Челси».

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Важно отметить, что Боэли и Уолтер – не новички в мире спорта. Им принадлежит именитый бейсбольный клуб «Лос-Анджелес Доджерс» и женский баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Спаркс». Имеют они непосредственное отношение и к знаменитой мужской баскетбольной команде «Лос-Анджелес Лейкерс». Одним словом, эти парни знают, как делать спортивный проект прибыльным.

Кстати, именно с приходом Боэли в знаменитый «Лос-Анджелес Лейкерс» команда наконец-то обрела стабильность и новых знаковых исполнителей, и наконец добыла чемпионскую корону.

В начале своего футбольного пути новые собственники лондонского клуба сделали все возможное, чтобы вычистить «авгиевы конюшни» после уже бывшего рулевого «аристократов». На дверь указали фактически «правой руке» Абрамовича – Марии Грановской. Следом за ней ушел и бывший председатель совета директоров Брюс Бак.

Одним из первых решений Боэли и компании стало упразднение русскоязычной версии официального сайта «Челси». Теперь рупор «синих» можно читать на шести языках: английском, испанском, китайском, японском, тайском и индонезийском.

А вот главного тренера команды Томаса Тухеля новые собственники решили оставить. Точнее, решили не только сохранить, но и наделить немецкого коуча новыми полномочиями – такими, о которых он прежде не мог и мечтать. Тухель получит не только двести миллионов фунтов на новичков уже в нынешнее межсезонье, но и фактически сможет «управлять» этими миллионами. То есть, приоритетное право покупки/продажи футболистов «Челси» - за Тухелем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

И немецкий тренер уже начал активничать. Однако перед тем, как тратить щедрые «чаевые», Тухель, как настоящий немец, решил избавиться от тех, кто раскачивает командную лодку. Клуб отказался от Рюдигера, который хоть и был основным центрбеком, но постоянно требовал повышения зарплаты и не хотел продлевать соглашение.

Следом за Антонио ушел и Лукаку, тосковавший по Италии и конфликтовавший с Томасом.

По всей видимости, еще одним игроком основного состава «синих», кто точно уйдет, станет воспитанник клуба Кристенсен, который очень хочет в «Барселону».

Это те три потери, которые весьма болезненные, но необходимые. Не исключено, что «пенсионеры» потеряют и еще некоторых игроков основы – Аспиликуэту, Алонсо, Вернера, Пулишича.

Но вместо ушедших обязательно будут новички. Причем громкие. Уже говорят почти со стопроцентной уверенностью, что в «Челси» придет Стерлинг. Появятся и новые люди в защиту. В этой связи фигурируют фамилии Кунде и де Лигта. Вполне возможно, что на «Стэмфорд Бридж» приедет и Дембеле.

А еще молва сватает в «Челси» практически всех тех из великих, кто на слуху, но не согласен со своей ролью на данный момент – от Роналду до Неймара.

Одним словом, нынешнее межсезонье для «Челси» точно будет горячим. Клуб планирует приобрести сразу шесть новых исполнителей, и заранее анонсированная сумма на траты при необходимости может существенно увеличиться. Новые собственники уже озвучили задачу на новый сезон – место в топ-четверке АПЛ. И постепенное сокращение отставание в игровом плане от «Манчестер Сити» и «Ливера».

Если учесть, что Боэли сотоварищи умеют не только отделять зерна от плевел, но и выводить спортивные проекты на качественно новый уровень, не устраивая при этом кадровых или каких бы то ни было революций, можно не сомневаться, что новая эра в жизни «Челси» будет как минимум не хуже прежней.