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  4. Головко остается в Диназе и будет готовить команду к новому сезону
Украина. Вторая лига
03 июля 2022, 09:48 |
295
0

Головко остается в Диназе и будет готовить команду к новому сезону

Он не провел ни одного официального матча во главе команды из Вышгорода из-за войны

03 июля 2022, 09:48 |
295
0
Головко остается в Диназе и будет готовить команду к новому сезону
ФК Диназ. Александр Головко

Александр Головко остается в «Диназе» и будет готовить команду к новому сезону. Руководство вышгородского клуба рассчитывает на опытного тренера.

Головко возглавил «Диназ» в феврале, но не успел провести во главе команды ни одного официального матча из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
 
До прихода в «Диназ» Головко возглавлял «Кремень». Также опытный специалист тренировал юношеские и молодежную сборные Украины.

В сезоне 2021/22 «Диназ» выступал в группе «А» Второй лиги. На момент досрочной остановки чемпионата вышгородский клуб занимал четвертое место в турнирной таблице.

Ранее президент ПФЛ Александр Каденко сообщил, что в чемпионатах Первой и Второй лиг должны стартовать по 16 клубов. Сезон в ПФЛ может начаться в конце августа или в начале сентября.

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Диназ Вышгород Александр Головко
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Источник Sportarena
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