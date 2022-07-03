Александр Головко остается в «Диназе» и будет готовить команду к новому сезону. Руководство вышгородского клуба рассчитывает на опытного тренера.

Головко возглавил «Диназ» в феврале, но не успел провести во главе команды ни одного официального матча из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину.



До прихода в «Диназ» Головко возглавлял «Кремень». Также опытный специалист тренировал юношеские и молодежную сборные Украины.

В сезоне 2021/22 «Диназ» выступал в группе «А» Второй лиги. На момент досрочной остановки чемпионата вышгородский клуб занимал четвертое место в турнирной таблице.

Ранее президент ПФЛ Александр Каденко сообщил, что в чемпионатах Первой и Второй лиг должны стартовать по 16 клубов. Сезон в ПФЛ может начаться в конце августа или в начале сентября.