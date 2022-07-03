3 июля проходит 3-й тур Евролиги 2022 по пляжному футболу.

Сборная Украины после поражения от Испании (1:4) встречается против команды Италии (3 июля в 18:30).

10 команд разделены на 2 группы. По итогам турнира по круговой системе по 2 лучших команды выйдут в полуфиналы. Первые три игровых дня проходят в Назаре (Португалия) с 1 по 3 июля, а последние два – в Альгеро (Италия) 8 и 9 сентября.

Финал четырех также пройдет в Альгеро 10 и 11 сентября. Команды, завершившие регулярный этап на третьей и четвертой позициях, будут бороться за места с 5-го по 8-е также в Альгеро 10 и 11 сентября.

Состав сборной Украины по пляжному футболу

Вратари : Андрей Неруш (Гриффин), Тарас Коваленко (NC Beachsoccer).

: Андрей Неруш (Гриффин), Тарас Коваленко (NC Beachsoccer). Универсалы : Игорь Борсук (Леванте, Испания), Андрей Борсук (Артур Мьюзик), Олег Щитник (NC Beachsoccer), Александр Корнийчук, Юрий Щерица, Дмитрий Медвидь, Максим Войток (все – ВИТ), Дмитрий Войтенко, Андрей Пашко, Ярослав Заворотный, Александр Колесников (все – Альтернатива).

: Игорь Борсук (Леванте, Испания), Андрей Борсук (Артур Мьюзик), Олег Щитник (NC Beachsoccer), Александр Корнийчук, Юрий Щерица, Дмитрий Медвидь, Максим Войток (все – ВИТ), Дмитрий Войтенко, Андрей Пашко, Ярослав Заворотный, Александр Колесников (все – Альтернатива). Главный тренер: Николай Костенко

Отсутствует в составе форвард Олег Зборовский, получивший повреждение в матче чемпионата Киева.

Италия – Украина. Мужская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Телетрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.

Евролига 2022 по пляжному футболу

Мужчины. Дивизион А

1-й тур, 1 июля

13:15. Испания – Германия – 8:1

– Германия – 8:1 15:45. Франция – Швейцария – 2:8

– 2:8 17:15. Италия – Азербайджан – 7:3

– Азербайджан – 7:3 19:45. Португалия – Эстония – 8:1

2-й тур, 2 июля

14:30. Германия – Азербайджан – 5:6

– 5:6 17:00. Эстония – Польша – 2:7

– 2:7 18:30. Испания – Украина – 4:1

– Украина – 4:1 21:00. Португалия – Франция – 8:2

3-й тур, 3 июля