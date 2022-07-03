Италия – Украина. Мужская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 июля в 18:30 матч 3-го тура мужской Евролиги по пляжному футболу
3 июля проходит 3-й тур Евролиги 2022 по пляжному футболу.
Сборная Украины после поражения от Испании (1:4) встречается против команды Италии (3 июля в 18:30).
10 команд разделены на 2 группы. По итогам турнира по круговой системе по 2 лучших команды выйдут в полуфиналы. Первые три игровых дня проходят в Назаре (Португалия) с 1 по 3 июля, а последние два – в Альгеро (Италия) 8 и 9 сентября.
Финал четырех также пройдет в Альгеро 10 и 11 сентября. Команды, завершившие регулярный этап на третьей и четвертой позициях, будут бороться за места с 5-го по 8-е также в Альгеро 10 и 11 сентября.
Состав сборной Украины по пляжному футболу
- Вратари: Андрей Неруш (Гриффин), Тарас Коваленко (NC Beachsoccer).
- Универсалы: Игорь Борсук (Леванте, Испания), Андрей Борсук (Артур Мьюзик), Олег Щитник (NC Beachsoccer), Александр Корнийчук, Юрий Щерица, Дмитрий Медвидь, Максим Войток (все – ВИТ), Дмитрий Войтенко, Андрей Пашко, Ярослав Заворотный, Александр Колесников (все – Альтернатива).
- Главный тренер: Николай Костенко
Отсутствует в составе форвард Олег Зборовский, получивший повреждение в матче чемпионата Киева.
Италия – Украина. Мужская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Телетрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.
Евролига 2022 по пляжному футболу
Мужчины. Дивизион А
1-й тур, 1 июля
- 13:15. Испания – Германия – 8:1
- 15:45. Франция – Швейцария – 2:8
- 17:15. Италия – Азербайджан – 7:3
- 19:45. Португалия – Эстония – 8:1
2-й тур, 2 июля
- 14:30. Германия – Азербайджан – 5:6
- 17:00. Эстония – Польша – 2:7
- 18:30. Испания – Украина – 4:1
- 21:00. Португалия – Франция – 8:2
3-й тур, 3 июля
- 14:30. Испания – Азербайджан
- 17:00. Польша – Франция
- 18:30. Италия – Украина
- 21:00. Португалия – Швейцария
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