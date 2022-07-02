Не лучший старт. Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Испании
Мужчины тоже не смогли переиграть фаворитов
Сегодня в португальском Назаре сборная Украины по пляжному футболу начала отбор в Суперфинал Евролиги-2022.
По расписанию подопечные Николая Костенко пропустили первый соревновательный тур, а во втором встретились со сборной Испании.
Уступив первую 12-минутку со счетом 0:1, в начале второй украинцы сумели отыграться благодаря удару Юрия Щерицы. Но сразу же пропустили мяч от Эдуарда, оформившего дубль. Чики увеличил преимущество пиренейской команды, а Антонио в третьем периоде мощным ударом подвел итог встречи - 4:1 в пользу Испании.
Евролига-2022 по пляжному футболу. Мужчины. Дивизион А. Группа В. 2-й тур
Испания - Украина - 4:1
Голы: Эдуард (10, 16), Чики (19), Антонио (31) – Щерица (16).
Украина: Неруш, Коваленко, И. Борсук, А. Борсук, Щитник, Корнийчук, Щерица, Медвидь, Войток, Войтенко, Заворотный, Колесников.
Еще в одном матче сегодняшнего дня Азербайджан обыграл Германию - 6:5.
Евролига-2022 по пляжному футболу. Мужчины. Дивизион А
Группа А: Португалия, Швейцария, Польша, Франция, Эстония.
Группа В: Италия, Испания, Украина, Германия, Азербайджан.
01.07. 1 тур. Испания - Германия - 8:1
01.07. 1 тур. Италия - Азербайджан - 7:3
02.07. 2 тур. Германия - Азербайджан - 5:6
02.07. 2 тур. Испания - Украина - 4:1
03.07. 3 тур. Испания – Азербайджан. 14.30
03.07. 3 тур. Италия – Украина. 18.30
Время начала матчей – киевское.
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