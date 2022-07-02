Испания02 июля 2022, 22:35 | Обновлено 02 июля 2022, 23:06
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ВИДЕО. Лунин совершил лучший сейв сезона Ла Лиги
Андрей играет редко, но есть что вспомнить
02 июля 2022, 22:35 | Обновлено 02 июля 2022, 23:06
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Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин стал автором лучшего сейва не только 37-го тура Ла Лиги, в котором «сливочные» сыграли вничью с «Кадисом» (1:1), но и всего чемпионата.
Лунин в том матче отразил пенальти, стал лучшим игроком встречи, а впоследствии попал в сборную тура.
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