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  4. ВИДЕО. Лунин совершил лучший сейв сезона Ла Лиги
Испания
02 июля 2022, 22:35 | Обновлено 02 июля 2022, 23:06
1335
0

ВИДЕО. Лунин совершил лучший сейв сезона Ла Лиги

Андрей играет редко, но есть что вспомнить

02 июля 2022, 22:35 | Обновлено 02 июля 2022, 23:06
1335
0
ВИДЕО. Лунин совершил лучший сейв сезона Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин стал автором лучшего сейва не только 37-го тура Ла Лиги, в котором «сливочные» сыграли вничью с «Кадисом» (1:1), но и всего чемпионата.

Лунин в том матче отразил пенальти, стал лучшим игроком встречи, а впоследствии попал в сборную тура.

ВИДЕО

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