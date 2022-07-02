Уимблдон02 июля 2022, 22:10 |
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ФОТО. Костюк показала последствия травмы на Уимблдоне
Украинка вынуждена будет некоторое время восстанавливаться после травмы
02 июля 2022, 22:10 |
2289
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Украинская теннисистка Марта Костюк травмировалась в парном разряде Уимблдона и вынуждена была сняться с микста.
Также украинка пропустит несколько следующих турниров, на которые была заявлена.
Украинка уже опубликовала фото, на котором она в деротационном сапоге, который поможет ей быстрее восстановиться после травмы голеностопа.
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