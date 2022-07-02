ФОТО. Костюк показала последствия травмы на Уимблдоне

Украинская теннисистка Марта Костюк травмировалась в парном разряде Уимблдона и вынуждена была сняться с микста.

Также украинка пропустит несколько следующих турниров, на которые была заявлена.

Украинка уже опубликовала фото, на котором она в деротационном сапоге, который поможет ей быстрее восстановиться после травмы голеностопа.