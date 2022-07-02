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  4. ФОТО. Костюк показала последствия травмы на Уимблдоне
Уимблдон
02 июля 2022, 22:10 |
2289
0

ФОТО. Костюк показала последствия травмы на Уимблдоне

Украинка вынуждена будет некоторое время восстанавливаться после травмы

02 июля 2022, 22:10 |
2289
0
ФОТО. Костюк показала последствия травмы на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк травмировалась в парном разряде Уимблдона и вынуждена была сняться с микста.

Также украинка пропустит несколько следующих турниров, на которые была заявлена.

Украинка уже опубликовала фото, на котором она в деротационном сапоге, который поможет ей быстрее восстановиться после травмы голеностопа.

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травма Марта Костюк Уимблдон-2022
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