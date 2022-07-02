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  4. Днепр-1 хочет выручить за Довбика около 15 миллионов евро
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 20:05 |
242
1

Днепр-1 хочет выручить за Довбика около 15 миллионов евро

Клуб надеется продать игрока

02 июля 2022, 20:05 |
242
1
Днепр-1 хочет выручить за Довбика около 15 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» готов продать форварда Артема Довбика и ждет конкретных предложений. Варианты с арендой клуб не интересуют.

Руководство рассчитывает получить за нападающего сборной Украины около 15 миллионов евро.

Ранее главным претендентом на Довбика называли «Торино», однако сейчас активно подключились турецкие клубы, готовые вести борьбу за украинца.

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Источник Циганик LIVE
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Remark
Как то дёшево во время войны. Я думал, ценник минимум 45 млн. будет, и то это как бы "со скидкой". 
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