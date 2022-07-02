Украина. Премьер лига02 июля 2022, 20:05 |
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Днепр-1 хочет выручить за Довбика около 15 миллионов евро
Клуб надеется продать игрока
02 июля 2022, 20:05 |
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» готов продать форварда Артема Довбика и ждет конкретных предложений. Варианты с арендой клуб не интересуют.
Руководство рассчитывает получить за нападающего сборной Украины около 15 миллионов евро.
Ранее главным претендентом на Довбика называли «Торино», однако сейчас активно подключились турецкие клубы, готовые вести борьбу за украинца.
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Комментарии 1
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Как то дёшево во время войны. Я думал, ценник минимум 45 млн. будет, и то это как бы "со скидкой".
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