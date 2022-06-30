Фенербахче предложил 1 миллион за аренду Довбика

«Фенербахче» сделал официальное предложение «Днепру-1» по поводу перехода форварда Артема Довбика. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Речь идет о годичной аренде, за которую турецкий клуб готов заплатить 1 миллион евро. Сам игрок дал свое согласие на переход.

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что Довбик не ведет переговоры с «Фенербахче».

В сезоне 2021/2022 на счету Довбика 14 голов и 5 ассистов в 18 матчах за «Днепр-1» во всех турнирах. Трансферная стоимость 25-летнего форварда оценивается в 5 миллионов евро, контракт рассчитан до конца 2024 года.