Источник: Довбик не ведет переговоры с Фенербахче

25-летний центрфорвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик не ведет переговоры касательно перехода в Фенербахче.

Ранее турецкая пресса сообщал о том, что Фенербахче давно следит за футболистом сборной Украины и в ближайшее время должен провести первую встречу с руководством украинского клуба.

Ранее сообщалось, что 12 миллионов евро за Довбика готов предложить новичок английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест».

В прошлом сезоне 25-летний Довбик забил 14 мячей и отдал пять результативных передач в 18 матчах «Днепра-1» во всех турнирах.

