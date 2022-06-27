Источник: Довбик не ведет переговоры с Фенербахче
Артем не собирается в стамбульский клуб
25-летний центрфорвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик не ведет переговоры касательно перехода в Фенербахче.
Ранее турецкая пресса сообщал о том, что Фенербахче давно следит за футболистом сборной Украины и в ближайшее время должен провести первую встречу с руководством украинского клуба.
Ранее сообщалось, что 12 миллионов евро за Довбика готов предложить новичок английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест».
В прошлом сезоне 25-летний Довбик забил 14 мячей и отдал пять результативных передач в 18 матчах «Днепра-1» во всех турнирах.
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