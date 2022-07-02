Леся ЦУРЕНКО: «Русские счастливы, когда украинцы умирают от их армии»

Украинка Леся Цуренко рассказала сербскому журналисту, что она думает о том, что Сербия не ввела никаких санкций против россии из-за военного вторжения в Украину.

- Что я могу сказать? Ничего хорошего я не испытываю по этому поводу. Я не знаю, как вы можете поддерживать войну. Подобные мнения я слышала.

- Это не поддержка войны, а в больше степени поддержка россиян, такая официальная позиция…

- Смотрите, русские счастливы, когда украинцы умирают. Я видела эти чаты, в Telegram, в Instagram. Они счастливы, что украинцы гибнут. Они счастливы, что их армия творит в Украине.

Что я могу на этот счет чувствовать? Как можно такому радоваться? Когда люди погибают в своих кроватях, во сне. Эти люди идиоты, я не знаю. Вам нужно изменить свое мнение. Вам нужно думать умнее. Я знаю, что в мире много конфликтов. Я это знаю. Это задевает меня конкретно, потому что я украинка.

Но я не думаю, что любой конфликт в мире – это нормально. Нет. Для меня это больно каждый раз. Этот мир, эта жизнь о том, чтобы иметь дом, машину, детей, семью, собаку. Чтобы солнце светило. Это все, что нужно в жизни. Просто проживать счастливые дни. Эти люди, что, зачем, почему у них такие амбиции? Для чего? Чтобы получить новые территории. Конец.

Вы видели Мариуполь? Этого города больше не существует. Что это такое? Это не счастливая жизнь. У этих людей нет воды, ничего у них нет. Они живу в руинах города. Ради чего? Что там делает россия? У этих людей больше не будет счастливой жизни. Нет никакой причины, чтобы так делать. Ни для россии, ни для любой другой страны.

Я не считаю, что сербам нужно говорить, мол, хорошо, мы поддерживаем россиян или россию в целом, или президента россии. Нет. Думаю, нужно изменить это. Я поддерживаю мирную жизнь. Вот так.