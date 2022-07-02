Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Леся ЦУРЕНКО: «Русские счастливы, когда украинцы умирают от их армии»
Уимблдон
02 июля 2022, 18:26 | Обновлено 02 июля 2022, 18:28
294
0

Леся ЦУРЕНКО: «Русские счастливы, когда украинцы умирают от их армии»

Украинская теннисистка - о кровожадных имперцах из-за поребрика

02 июля 2022, 18:26 | Обновлено 02 июля 2022, 18:28
294
0
Леся ЦУРЕНКО: «Русские счастливы, когда украинцы умирают от их армии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинка Леся Цуренко рассказала сербскому журналисту, что она думает о том, что Сербия не ввела никаких санкций против россии из-за военного вторжения в Украину.

- Что я могу сказать? Ничего хорошего я не испытываю по этому поводу. Я не знаю, как вы можете поддерживать войну. Подобные мнения я слышала.

- Это не поддержка войны, а в больше степени поддержка россиян, такая официальная позиция…
- Смотрите, русские счастливы, когда украинцы умирают. Я видела эти чаты, в Telegram, в Instagram. Они счастливы, что украинцы гибнут. Они счастливы, что их армия творит в Украине.

Что я могу на этот счет чувствовать? Как можно такому радоваться? Когда люди погибают в своих кроватях, во сне. Эти люди идиоты, я не знаю. Вам нужно изменить свое мнение. Вам нужно думать умнее. Я знаю, что в мире много конфликтов. Я это знаю. Это задевает меня конкретно, потому что я украинка.

Но я не думаю, что любой конфликт в мире – это нормально. Нет. Для меня это больно каждый раз. Этот мир, эта жизнь о том, чтобы иметь дом, машину, детей, семью, собаку. Чтобы солнце светило. Это все, что нужно в жизни. Просто проживать счастливые дни. Эти люди, что, зачем, почему у них такие амбиции? Для чего? Чтобы получить новые территории. Конец.

Вы видели Мариуполь? Этого города больше не существует. Что это такое? Это не счастливая жизнь. У этих людей нет воды, ничего у них нет. Они живу в руинах города. Ради чего? Что там делает россия? У этих людей больше не будет счастливой жизни. Нет никакой причины, чтобы так делать. Ни для россии, ни для любой другой страны.

Я не считаю, что сербам нужно говорить, мол, хорошо, мы поддерживаем россиян или россию в целом, или президента россии. Нет. Думаю, нужно изменить это. Я поддерживаю мирную жизнь. Вот так.

По теме:
ФОТО. Шахтер поддержал мальчика из Мариуполя, который потерял родителей
Уимблдон. Киченок и Остапенко вышли в третий круг парного разряда
Жест доброй воли? День 129. Орки поджали хвост и свалили со Змеиного
Леся Цуренко Уимблдон-2022 российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Шахтера уже подыскивает себе дом во Флоренции
Футбол | 02 июля 2022, 11:43 18
Защитник Шахтера уже подыскивает себе дом во Флоренции
Защитник Шахтера уже подыскивает себе дом во Флоренции

Додо близок к переходу в «Фиорентину»

Нужное преимущество удержали. Сборная Украины обыграла Грузию
Баскетбол | 01 июля 2022, 20:57 5
Нужное преимущество удержали. Сборная Украины обыграла Грузию
Нужное преимущество удержали. Сборная Украины обыграла Грузию

Команда Айнарса Багатскиса продолжает бороться за выход на чемпионат мира

Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?
Футбол | 02.07.2022, 10:31
Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?
Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?
Дальше без Цуренко. Известна половина участниц 1/8 финала на Уимблдоне
Теннис | 01.07.2022, 20:43
Дальше без Цуренко. Известна половина участниц 1/8 финала на Уимблдоне
Дальше без Цуренко. Известна половина участниц 1/8 финала на Уимблдоне
Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
Футбол | 01.07.2022, 23:06
Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина разгромно проиграла Испании в полуфинале женского футзального Евро
Украина разгромно проиграла Испании в полуфинале женского футзального Евро
01.07.2022, 20:50 3
Футзал
ВИДЕО. Журналист показал реальную глубину воронки на стадионе в Николаеве
ВИДЕО. Журналист показал реальную глубину воронки на стадионе в Николаеве
30.06.2022, 21:27
Футбол
Левченко и Геращенко – на пьедестале в Стокгольме, Магучих – только пятая
Левченко и Геращенко – на пьедестале в Стокгольме, Магучих – только пятая
30.06.2022, 23:23
Другие виды
Баллак встречается с бывшей девушкой своего погибшего сына
Баллак встречается с бывшей девушкой своего погибшего сына
01.07.2022, 23:52 1
Футбол
Вратарь Шахтера объявил об уходе из клуба после 20 лет пребывания там
Вратарь Шахтера объявил об уходе из клуба после 20 лет пребывания там
02.07.2022, 15:59 3
Футбол
У форварда Динамо стрессовый перелом стопы
У форварда Динамо стрессовый перелом стопы
01.07.2022, 05:23
Футбол
Уимблдон. Третья ракетка Великобритании остановила прошлогоднюю финалистку
Уимблдон. Третья ракетка Великобритании остановила прошлогоднюю финалистку
30.06.2022, 19:46
Теннис
Энтони ДЖОШУА: «Не знал, что проигрываю Усику. Казалось, я - Мухаммед Али»
Энтони ДЖОШУА: «Не знал, что проигрываю Усику. Казалось, я - Мухаммед Али»
30.06.2022, 16:33 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем