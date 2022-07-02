Уимблдон. Киченок и Остапенко вышли в третий круг парного разряда
Украинка и латвийка еще не проигрывали во время травяного сезона
Украинская теннисистка Людмила Киченок добыла еще одну победу в парном разряде Уимблдона.
Во втором круге в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка обыграла нидерландок Арианне Хартоно и Деми Схюрс.
Уимблдон. Второй круг
Людмила Киченок / Елена Остапенко – Арианне Хартоно / Деми Схюрс – 6:2, 7:6(5)
Далее по сетке четвертый сеяный сыграют против британок Хэрриет Дарт и Хезер Уотсон, которые получили уайлд-кард от организаторов.
Ранее в третий круг пробилась и Надежда Киченок.
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