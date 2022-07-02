Уимблдон. Киченок и Остапенко вышли в третий круг парного разряда

Украинская теннисистка Людмила Киченок добыла еще одну победу в парном разряде Уимблдона.

Во втором круге в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка обыграла нидерландок Арианне Хартоно и Деми Схюрс.

Уимблдон. Второй круг

Людмила Киченок / Елена Остапенко – Арианне Хартоно / Деми Схюрс – 6:2, 7:6(5)

Далее по сетке четвертый сеяный сыграют против британок Хэрриет Дарт и Хезер Уотсон, которые получили уайлд-кард от организаторов.

Ранее в третий круг пробилась и Надежда Киченок.