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  4. Уимблдон. Киченок и Остапенко вышли в третий круг парного разряда
Уимблдон
02 июля 2022, 17:42 | Обновлено 02 июля 2022, 17:46
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0

Уимблдон. Киченок и Остапенко вышли в третий круг парного разряда

Украинка и латвийка еще не проигрывали во время травяного сезона

02 июля 2022, 17:42 | Обновлено 02 июля 2022, 17:46
410
0
Уимблдон. Киченок и Остапенко вышли в третий круг парного разряда
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок добыла еще одну победу в парном разряде Уимблдона.

Во втором круге в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка обыграла нидерландок Арианне Хартоно и Деми Схюрс.

Уимблдон. Второй круг
Людмила Киченок / Елена Остапенко – Арианне Хартоно / Деми Схюрс – 6:2, 7:6(5)

Далее по сетке четвертый сеяный сыграют против британок Хэрриет Дарт и Хезер Уотсон, которые получили уайлд-кард от организаторов.

Ранее в третий круг пробилась и Надежда Киченок.

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Людмила Киченок Алена Остапенко Уимблдон-2022 Арианне Хартоно Деми Схюрс
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Источник Sport.ua
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