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  4. Зависит от фронта. Металлист 1925 рассказал о финансовой ситуации клуба
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 16:30 |
386
0

Зависит от фронта. Металлист 1925 рассказал о финансовой ситуации клуба

Ситуация очень тяжелая

02 июля 2022, 16:30 |
386
0
Зависит от фронта. Металлист 1925 рассказал о финансовой ситуации клуба
metalist1925.com

Андрей Неделин, исполнительный директор «Металлиста 1925», рассказал о финансовой ситуации клуба, который был вынужден покинуть Харьков.

«Стабильность ситуации с финансированием клуба напрямую зависит от стабильности на линии фронта. Опять все очень сложно прогнозировать и планировать. Но если ситуация не становится хуже, если враг не подбирается к Харькову гораздо ближе, чем сейчас. Надеемся, что наши героические защитники не позволят ни на шаг приблизиться к Харькову. Тогда владельцы клуба заявляют о возможности финансирования клуба на следующий сезон».

«Да, бюджет уменьшен, он сформирован под условия военного времени, под нужды клуба, который сегодня стал клубом-кочевником. Поэтому сейчас у нас в большей степени бюджет потребления, а не развития. У нас будет очень много переездов, у нас нет постоянного места жительства у многих футболистов».

«Это все очень тяжело. Но даже в такой перспективе мы видим уверенность владельцев клуба в том, что у нас все будет хорошо: завтра, послезавтра, после войны», - сказал Неделин.

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Андрей Неделин Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Металлист 1925
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