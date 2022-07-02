Зависит от фронта. Металлист 1925 рассказал о финансовой ситуации клуба

Андрей Неделин, исполнительный директор «Металлиста 1925», рассказал о финансовой ситуации клуба, который был вынужден покинуть Харьков.

«Стабильность ситуации с финансированием клуба напрямую зависит от стабильности на линии фронта. Опять все очень сложно прогнозировать и планировать. Но если ситуация не становится хуже, если враг не подбирается к Харькову гораздо ближе, чем сейчас. Надеемся, что наши героические защитники не позволят ни на шаг приблизиться к Харькову. Тогда владельцы клуба заявляют о возможности финансирования клуба на следующий сезон».

«Да, бюджет уменьшен, он сформирован под условия военного времени, под нужды клуба, который сегодня стал клубом-кочевником. Поэтому сейчас у нас в большей степени бюджет потребления, а не развития. У нас будет очень много переездов, у нас нет постоянного места жительства у многих футболистов».

«Это все очень тяжело. Но даже в такой перспективе мы видим уверенность владельцев клуба в том, что у нас все будет хорошо: завтра, послезавтра, после войны», - сказал Неделин.