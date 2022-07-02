Дани Алвес может вернуться в Бразилию

Дани Алвес сейчас активно занят поиском нового клуба после того, как «Барселона» решила не продлевать с ним контракт.

39-летний ветеран может вернуться в Бразилию. Интерес к нему проявляет «Атлетико Паранаэнсе». Главное требование Алвеса – постоянная игровая практика, поскольку он хочет пробиться в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022.

В прошлом сезоне на счету Алвеса 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах во всех турнирах.