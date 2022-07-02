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  4. Фенербахче перед играми с Динамо хочет усилиться топ-форвардом из Италии
Турция
02 июля 2022, 12:07 |
516
0

Фенербахче перед играми с Динамо хочет усилиться топ-форвардом из Италии

Андреа Белотти как раз находится в статусе свободного агента и ищет новый клуб

02 июля 2022, 12:07 |
516
0
Фенербахче перед играми с Динамо хочет усилиться топ-форвардом из Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Белотти

Руководство «Фенербахче» в летнее трансферное окно хочет подписать для усиления команды топового нападающего.

В поле зрения «желтых канареек» угодил 28-летний итальянец Андреа Белотти, который накануне покинул «Торино» свободным агентом в связи с истечением срока действия контракта.

Конкуренцию «Фенербахче» в борьбе за Белотти готов составить «Монако», но турецкий клуб нацелен предложить футболисту финансово лучшие условия.

Андреа Белотти с 2015 года выступал за «Торино», в составе которого забил 113 мячей, благодаря чему занимает 8-е место в списке лучших бомбардиров «быков» за всю историю клуба.

На пике карьеры оценочная трансферная стоимость Белотти составляла 40 миллионов евро, но боссы «Торино» не соглашались продавать своего звездного бомбардира дешевле 70 миллионов.

Напомним, что «Фенербахче» является соперником «Динамо» по второму раунду квалификации Лиги чемпионов-2022/23.

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Андреа Белотти Фенербахче Фенербахче - Динамо трансферы
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Источник Fotomac
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