Юрий ВЕРНИДУБ: «Меня никто не увольнял из ВСУ»
Наставник «Кривбасса» - о работе с командой во время войны
Новый главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о том, как будет совмещать тренерскую работу с военной службой:
«Был приказ о моем переводе. Никто меня не увольнял из рядов ВСУ, я не подписывал контракт. Я сам вернулся очень быстро и 27 февраля пошел по мобилизации.
Мне дали возможность работать с командой, долго разговаривали по этой теме. Я не мог понять, как это может быть в то время, когда идет война. Но люди убедили меня, что нужно заниматься своим делом. Сейчас есть возможность заниматься тренерской деятельностью, находясь в ВСУ.
Если мне позвонят по телефону и скажут, что нужно явиться по месту моей службы, то я должен сразу это сделать. Переодеться в свою военную форму и поехать туда, где я приписан.
Я уже пару раз ездил. Чтобы меня видели, познакомиться с ребятами. Там, где я был раньше, было очень «весело и горячо».
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