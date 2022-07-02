Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Меня никто не увольнял из ВСУ»
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 11:48 |
421
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Меня никто не увольнял из ВСУ»

Наставник «Кривбасса» - о работе с командой во время войны

02 июля 2022, 11:48 |
421
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Меня никто не увольнял из ВСУ»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Новый главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о том, как будет совмещать тренерскую работу с военной службой:

«Был приказ о моем переводе. Никто меня не увольнял из рядов ВСУ, я не подписывал контракт. Я сам вернулся очень быстро и 27 февраля пошел по мобилизации.

Мне дали возможность работать с командой, долго разговаривали по этой теме. Я не мог понять, как это может быть в то время, когда идет война. Но люди убедили меня, что нужно заниматься своим делом. Сейчас есть возможность заниматься тренерской деятельностью, находясь в ВСУ.

Если мне позвонят по телефону и скажут, что нужно явиться по месту моей службы, то я должен сразу это сделать. Переодеться в свою военную форму и поехать туда, где я приписан.

Я уже пару раз ездил. Чтобы меня видели, познакомиться с ребятами. Там, где я был раньше, было очень «весело и горячо».

По теме:
Жест доброй воли? День 129. Орки поджали хвост и свалили со Змеиного
Ракетный удар по Сергеевке. День 128. медведеву помешали совершить суицид
Источник: Вратаря сборной россии по хоккею пытаются мобилизовать
Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ПроФутбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Баллак встречается с бывшей девушкой своего погибшего сына
Футбол | 01 июля 2022, 23:52 1
Баллак встречается с бывшей девушкой своего погибшего сына
Баллак встречается с бывшей девушкой своего погибшего сына

Девушка на 24 года моложе легендарного футболиста

В Минобороны рассказали, сколько оккупантов получили ранения
Война | 01 июля 2022, 11:46 0
В Минобороны рассказали, сколько оккупантов получили ранения
В Минобороны рассказали, сколько оккупантов получили ранения

Более 90 тысяч раненых

Украина обеспечила себе путевку во второй раунд отбора к ЧМ по баскетболу
Баскетбол | 01.07.2022, 22:40
Украина обеспечила себе путевку во второй раунд отбора к ЧМ по баскетболу
Украина обеспечила себе путевку во второй раунд отбора к ЧМ по баскетболу
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал трех игроков
Футбол | 02.07.2022, 10:11
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал трех игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал трех игроков
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 02.07.2022, 03:20
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Грузия. С Михайлюком и желанием побеждать
Украина – Грузия. С Михайлюком и желанием побеждать
30.06.2022, 11:45 1
Баскетбол
7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью
7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью
01.07.2022, 12:46 1
Футбол
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»
30.06.2022, 08:55 6
Футбол
ВИДЕО. Лукаку в Интере, Фонсека в Лилле, ставим на Плишкову
ВИДЕО. Лукаку в Интере, Фонсека в Лилле, ставим на Плишкову
30.06.2022, 11:48
Футбол
Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
01.07.2022, 23:06 2
Футбол
Нужное преимущество удержали. Сборная Украины обыграла Грузию
Нужное преимущество удержали. Сборная Украины обыграла Грузию
01.07.2022, 20:57 5
Баскетбол
ФОТО. Выходной. Марта Костюк показала идеальную фигуру
ФОТО. Выходной. Марта Костюк показала идеальную фигуру
01.07.2022, 11:30 8
Теннис
ВИДЕО. Залужный показал, как ВСУ выбивали врага с острова Змеиный
ВИДЕО. Залужный показал, как ВСУ выбивали врага с острова Змеиный
30.06.2022, 15:13 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем