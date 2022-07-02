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  4. Украина – Испания. Женская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пляжный футбол
02 июля 2022, 10:59 | Обновлено 02 июля 2022, 11:15
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0

Украина – Испания. Женская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 июля в 15:30 матч 2-го тура женской Евролиги по пляжному футболу

02 июля 2022, 10:59 | Обновлено 02 июля 2022, 11:15
117
0
Украина – Испания. Женская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

2 июля женская сборная Украины в португальском Назаре играет 2-й матч в отборочном турнире Евролиги 2022 по пляжному футболу.

В субботу, 2 июля, в 15:45 по киевскому времени Украина во втором туре Евролиги-2022 сыграет против команды Испании.

Первые три тура проходят в португальском Назаре. Еще два матча группового турнира Евролиги 2022 украинки проведут в итальянском Альгеро в сентябре.

В первом туре Украина проиграла Англии (3:4), Италия одолела Испанию (3:2), а Португалия обыграла Чехию (5:2).

Украина – Испания. Женская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Телетрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.

Евролига 2022 по пляжному футболу

Женщины. Дивизион А

1-й тур, 1 июля

  • 12:00. Испания – Италия – 2:3
  • 14:30. Англия – Украина – 4:3
  • 18:30. Чехия – Португалия – 2:5

Турнирная таблица

2-й тур, 2 июля

  • 13:15. Чехия – Англия
  • 15:45. Украина – Испания
  • 19:45. Португалия – Италия

3-й тур, 3 июля

  • 13:15. Украина – Чехия
  • 15:45. Англия – Италия
  • 19:45. Испания – Португалия
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Источник Sport.ua
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