2 июля женская сборная Украины в португальском Назаре играет 2-й матч в отборочном турнире Евролиги 2022 по пляжному футболу.

В субботу, 2 июля, в 15:45 по киевскому времени Украина во втором туре Евролиги-2022 сыграет против команды Испании.

Первые три тура проходят в португальском Назаре. Еще два матча группового турнира Евролиги 2022 украинки проведут в итальянском Альгеро в сентябре.

В первом туре Украина проиграла Англии (3:4), Италия одолела Испанию (3:2), а Португалия обыграла Чехию (5:2).

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Украина – Испания. Женская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Телетрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.

Евролига 2022 по пляжному футболу

Женщины. Дивизион А

1-й тур, 1 июля

12:00. Испания – Италия – 2:3

– 2:3 14:30. Англия – Украина – 4:3

– Украина – 4:3 18:30. Чехия – Португалия – 2:5

Турнирная таблица

2-й тур, 2 июля

13:15. Чехия – Англия

15:45. Украина – Испания

– Испания 19:45. Португалия – Италия

3-й тур, 3 июля