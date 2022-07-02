Украина – Испания. Женская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 июля в 15:30 матч 2-го тура женской Евролиги по пляжному футболу
2 июля женская сборная Украины в португальском Назаре играет 2-й матч в отборочном турнире Евролиги 2022 по пляжному футболу.
В субботу, 2 июля, в 15:45 по киевскому времени Украина во втором туре Евролиги-2022 сыграет против команды Испании.
Первые три тура проходят в португальском Назаре. Еще два матча группового турнира Евролиги 2022 украинки проведут в итальянском Альгеро в сентябре.
В первом туре Украина проиграла Англии (3:4), Италия одолела Испанию (3:2), а Португалия обыграла Чехию (5:2).
Украина – Испания. Женская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Телетрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.
Евролига 2022 по пляжному футболу
Женщины. Дивизион А
1-й тур, 1 июля
- 12:00. Испания – Италия – 2:3
- 14:30. Англия – Украина – 4:3
- 18:30. Чехия – Португалия – 2:5
Турнирная таблица
2-й тур, 2 июля
- 13:15. Чехия – Англия
- 15:45. Украина – Испания
- 19:45. Португалия – Италия
3-й тур, 3 июля
- 13:15. Украина – Чехия
- 15:45. Англия – Италия
- 19:45. Испания – Португалия
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