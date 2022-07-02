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  4. Марсель определился с кандидатами на замену Сампаоли
Франция
02 июля 2022, 10:43 |
156
0

Марсель определился с кандидатами на замену Сампаоли

Команду могут возглавить Игор Тудор или Марселино Тораль

02 июля 2022, 10:43 |
156
0
Марсель определился с кандидатами на замену Сампаоли
Getty Images/Global Images Ukraine. Марселино Тораль

«Марсель» начал поиски нового главного тренера после того, как команду неожиданно покинул Хорхе Сампаоли. Руководство клуба не было готово к такому решению тренера, и начало поиски нового наставника только вчера.

По информации инсайдера Николо Скиры, «Марсель» определился с двумя кандидатами на замену Сампаоли. Это Игор Тудор и Марселино Тораль.

Тудор в прошлом сезоне возглавлял «Верону», а Марселино работал с «Атлетиком» Бильбао.

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Марсель Марселино Гарсия Тораль Игор Тудор Хорхе Сампаоли Николо Скира
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Источник твиттер Николо Скиры
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