Марсель определился с кандидатами на замену Сампаоли

«Марсель» начал поиски нового главного тренера после того, как команду неожиданно покинул Хорхе Сампаоли. Руководство клуба не было готово к такому решению тренера, и начало поиски нового наставника только вчера.

По информации инсайдера Николо Скиры, «Марсель» определился с двумя кандидатами на замену Сампаоли. Это Игор Тудор и Марселино Тораль.

Тудор в прошлом сезоне возглавлял «Верону», а Марселино работал с «Атлетиком» Бильбао.