Франция02 июля 2022, 10:43 |
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Марсель определился с кандидатами на замену Сампаоли
Команду могут возглавить Игор Тудор или Марселино Тораль
02 июля 2022, 10:43 |
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«Марсель» начал поиски нового главного тренера после того, как команду неожиданно покинул Хорхе Сампаоли. Руководство клуба не было готово к такому решению тренера, и начало поиски нового наставника только вчера.
По информации инсайдера Николо Скиры, «Марсель» определился с двумя кандидатами на замену Сампаоли. Это Игор Тудор и Марселино Тораль.
Тудор в прошлом сезоне возглавлял «Верону», а Марселино работал с «Атлетиком» Бильбао.
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