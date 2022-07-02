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  4. Тоттенхэм хочет подписать хавбека Манчестер Юнайтед
Англия
02 июля 2022, 09:50 |
598
0

Тоттенхэм хочет подписать хавбека Манчестер Юнайтед

Джесси Лингард стал свободным агентом

02 июля 2022, 09:50 |
598
0
Тоттенхэм хочет подписать хавбека Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Лингард

«Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику Джесси Лингарду. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» истек вчера, и сейчас он является свободным агентом.

По информации английских СМИ, «Тоттенхэм» - далеко не единственный клуб АПЛ, который претендует на Лингарда. Зимой 29-летний английский хавбек был близок к аренде в «Ньюкасл».

Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступал за основную команду с 2011 года с перерывами на аренды в «Лестере», «Бирмингеме», «Брайтоне», «Дерби» и «Вест Хэме». Суммарно на его счету 35 голов в 232 матчах за «Манчестер Юнайтед».

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Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ
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Источник The Telegraph
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