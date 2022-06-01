Следом за Погба. Лингард покидает Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о прекращении сотрудничества с полузащитником Джесси Лингардом. Его контракт с клубом истекает в конце июня и не будет продлен.
29-летний Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступал за основную команду с 2011 года с перерывами на аренды в «Лестере», «Бирмингеме», «Брайтоне», «Дерби» и «Вест Хэме». Суммарно на его счету 35 голов в 232 матчах за «Манчестер Юнайтед».
Также сегодня «Манчестер Юнайтед» сообщил о прощании с Полем Погба.
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