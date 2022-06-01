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  4. Следом за Погба. Лингард покидает Манчестер Юнайтед
Англия
01 июня 2022, 18:48 |
669
0

Следом за Погба. Лингард покидает Манчестер Юнайтед

Хавбек станет свободным агентом

01 июня 2022, 18:48 |
669
0
Следом за Погба. Лингард покидает Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Лингард

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о прекращении сотрудничества с полузащитником Джесси Лингардом. Его контракт с клубом истекает в конце июня и не будет продлен.

29-летний Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступал за основную команду с 2011 года с перерывами на аренды в «Лестере», «Бирмингеме», «Брайтоне», «Дерби» и «Вест Хэме». Суммарно на его счету 35 голов в 232 матчах за «Манчестер Юнайтед».

Также сегодня «Манчестер Юнайтед» сообщил о прощании с Полем Погба.

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Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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