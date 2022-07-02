Новичок Серии А нацелился на Икарди

В сезоне 2022/2023 «Монца» впервые в своей истории сыграет в Серии А. Сейчас клуб Сильвио Берлускони активно занимается усилением состава.

«Монца» надеется во время летнего трансферного окна вернуть в Италию экс-звезду Серии А Мауро Икарди. Сам ПСЖ хочет избавиться от форварда.

Ранее Икарди уже выступал в Серии А в 2013 – 2019 годах за «Интер» и «Сампдорию». Дважды (в 2015 и 2017 годах) становился лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ хочет отправить Икарди в «Вулверхэмптон».