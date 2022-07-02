Новичок Серии А нацелился на Икарди
Форвард ПСЖ может вернуться в Италию
В сезоне 2022/2023 «Монца» впервые в своей истории сыграет в Серии А. Сейчас клуб Сильвио Берлускони активно занимается усилением состава.
«Монца» надеется во время летнего трансферного окна вернуть в Италию экс-звезду Серии А Мауро Икарди. Сам ПСЖ хочет избавиться от форварда.
Ранее Икарди уже выступал в Серии А в 2013 – 2019 годах за «Интер» и «Сампдорию». Дважды (в 2015 и 2017 годах) становился лучшим бомбардиром чемпионата.
Ранее сообщалось о том, что ПСЖ хочет отправить Икарди в «Вулверхэмптон».
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