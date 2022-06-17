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  4. ПСЖ может отправить Икарди в Вулверхэмптон
Франция
17 июня 2022, 08:40 |
203
0

ПСЖ может отправить Икарди в Вулверхэмптон

На судьбу аргентинца повлияет трансфер Джанлуки Скамакки

17 июня 2022, 08:40 |
203
0
ПСЖ может отправить Икарди в Вулверхэмптон
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

Форвард ПСЖ Мауро Икарди может продолжить карьеру в АПЛ.

Парижане попросили известного футбольного агента Жорже Мендеша организовать переход 29-летнего аргентинца в «Вулверхэмптон».

Уход Икарди может ускорить вероятный трансфер в ПСЖ нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки. Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил 35 млн евро за Скамакку.

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трансферы Сассуоло ПСЖ трансферы Лиги 1 Джанлука Скамакка трансферы АПЛ Мауро Икарди Вулверхэмптон
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Источник Corriere dello Sport
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