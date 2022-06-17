Франция17 июня 2022, 08:40 |
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ПСЖ может отправить Икарди в Вулверхэмптон
На судьбу аргентинца повлияет трансфер Джанлуки Скамакки
17 июня 2022, 08:40 |
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Форвард ПСЖ Мауро Икарди может продолжить карьеру в АПЛ.
Парижане попросили известного футбольного агента Жорже Мендеша организовать переход 29-летнего аргентинца в «Вулверхэмптон».
Уход Икарди может ускорить вероятный трансфер в ПСЖ нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки. Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил 35 млн евро за Скамакку.
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