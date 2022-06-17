ПСЖ может отправить Икарди в Вулверхэмптон

Форвард ПСЖ Мауро Икарди может продолжить карьеру в АПЛ.

Парижане попросили известного футбольного агента Жорже Мендеша организовать переход 29-летнего аргентинца в «Вулверхэмптон».

Уход Икарди может ускорить вероятный трансфер в ПСЖ нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки. Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил 35 млн евро за Скамакку.