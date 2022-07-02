ТЕТЕ: «Лион? Мне понравилось чувствовать себя в безопасности»

Бразильский вингер «Шахтера» Тете прокомментировал продление арендного соглашения с «Лионом» еще на год:

«Я сразу говорил, что хочу остаться. Перед отъездом я дал им слово, что буду в раздевалке, когда все соберутся снова. Сборная Бразилии — одна из моих целей, и почему бы не присоединиться к Лукасу Пакета там?

Мне в «Лионе» все понравилось. Все, что было обещано, было выполнено, меня очень хорошо приняли в клубе. Мне также понравился город, возможность гулять, чувствовать себя в безопасности, что было важно в моем выборе».