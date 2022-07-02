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  4. ТЕТЕ: «Лион? Мне понравилось чувствовать себя в безопасности»
Франция
02 июля 2022, 08:53 |
285
0

ТЕТЕ: «Лион? Мне понравилось чувствовать себя в безопасности»

Хавбек «Шахтера» останется во Франции еще на год

02 июля 2022, 08:53 |
285
0
ТЕТЕ: «Лион? Мне понравилось чувствовать себя в безопасности»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Бразильский вингер «Шахтера» Тете прокомментировал продление арендного соглашения с «Лионом» еще на год:

«Я сразу говорил, что хочу остаться. Перед отъездом я дал им слово, что буду в раздевалке, когда все соберутся снова. Сборная Бразилии — одна из моих целей, и почему бы не присоединиться к Лукасу Пакета там?

Мне в «Лионе» все понравилось. Все, что было обещано, было выполнено, меня очень хорошо приняли в клубе. Мне также понравился город, возможность гулять, чувствовать себя в безопасности, что было важно в моем выборе».

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Источник ФК Лион
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