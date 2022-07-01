Юрген КЛОПП: «Лучшие годы Салаха еще впереди»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал продление контракта с Мохамедом Салахом:

«Особый момент для наших болельщиков, чтобы еще больше насладиться выходными. Уверен, сегодня вечером будут празднования из-за этой новости.

Это лучшее решение для нас и лучшее решение – для него. Мохамед принадлежит этому клубу, думаю. Это его клуб.

Конечно, переговоры заняли некоторое время, но это абсолютно нормально. Мо – один из лучших футболистов мира. Не сомневаюсь, что его лучшие годы еще впереди. И это о чем-то говорит, потому что его первые пять сезонов здесь были легендарными.

С точки зрения физической подготовки он машина – в самой невероятной форме. Он усердно работает над этим и получает свои награды. Его способности и уровень мастерства повышаются с каждым сезоном».