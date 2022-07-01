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  4. Юрген КЛОПП: «Лучшие годы Салаха еще впереди»
Англия
01 июля 2022, 22:33 |
211
0

Юрген КЛОПП: «Лучшие годы Салаха еще впереди»

Наставник «Ливерпуля» - о продлении контракта с форвардом

01 июля 2022, 22:33 |
211
0
Юрген КЛОПП: «Лучшие годы Салаха еще впереди»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал продление контракта с Мохамедом Салахом:

«Особый момент для наших болельщиков, чтобы еще больше насладиться выходными. Уверен, сегодня вечером будут празднования из-за этой новости.

Это лучшее решение для нас и лучшее решение – для него. Мохамед принадлежит этому клубу, думаю. Это его клуб.

Конечно, переговоры заняли некоторое время, но это абсолютно нормально. Мо – один из лучших футболистов мира. Не сомневаюсь, что его лучшие годы еще впереди. И это о чем-то говорит, потому что его первые пять сезонов здесь были легендарными.

С точки зрения физической подготовки он машина – в самой невероятной форме. Он усердно работает над этим и получает свои награды. Его способности и уровень мастерства повышаются с каждым сезоном».

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Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник ФК Ливерпуль
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