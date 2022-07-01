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  4. Уимблдон. Людмила Киченок вылетела из микста
Уимблдон
01 июля 2022, 21:18 |
123
0

Уимблдон. Людмила Киченок вылетела из микста

Украинка вместе с Рафаэлом Матосом вылетели в первом раунде

01 июля 2022, 21:18 |
123
0
Уимблдон. Людмила Киченок вылетела из микста
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок вылетела со смешанного парного разряда на Уимблдоне-2022.

Вместе с Рафаэлом Матосом она проиграла бразильскому дуэту Бруну Соареш/Беатрис Хаддад Майя. Матч продолжался 1 час и 35 минут.

1-й раунд

Рафаэл Матос/Людмила Киченок - Бруну Соареш/Беатрис Хаддад Майя – 6:7 (6), 3:6

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Источник Sport.ua
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