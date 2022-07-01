Уимблдон01 июля 2022, 21:18 |
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Уимблдон. Людмила Киченок вылетела из микста
Украинка вместе с Рафаэлом Матосом вылетели в первом раунде
01 июля 2022, 21:18 |
123
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Украинская теннисистка Людмила Киченок вылетела со смешанного парного разряда на Уимблдоне-2022.
Вместе с Рафаэлом Матосом она проиграла бразильскому дуэту Бруну Соареш/Беатрис Хаддад Майя. Матч продолжался 1 час и 35 минут.
1-й раунд
Рафаэл Матос/Людмила Киченок - Бруну Соареш/Беатрис Хаддад Майя – 6:7 (6), 3:6
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