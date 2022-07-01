Дальше без Цуренко. Известна половина участниц 1/8 финала на Уимблдоне
Последняя из украинок завершила борьбу за титул
Состоялись матчи третьего круга Уимблдонского турнира в нижней половине сетки у женщин.
К сожалению, Леся Цуренко не смогла воспользоваться отсутствием высокорейтинговой оппозиции и проиграла немке Юле Нимайер.
Также следуюет отметить вылет пятой сеяной Марии Саккари и прошлогодней полуфиналистки Анжелик Кербер.
Уимблдон. Третий раунд
Нижняя часть сетки
Мария Боузкова – Элисон Риск [28] – 6:2, 6:3
Каролин Гарсия – Чжан Шуай [33] – 7:6(3), 7:6(5)
Элиза Мертенс [24] – Анжелик Кербер [15] – 6:4, 7:5
Онс Жабер [3] – Диан Парри – 6:2, 6:3
Татьяна Мария – Мария Саккари [5] – 6:3, 7:5
Алена Остапенко [12] – Ирина Бегу – 3:6, 6:1, 6:1
Хезер Уотсон – Кайя Юван – 7:6(6), 6:2
Юле Нимайер – Леся Цуренко – 6:4, 3:6, 6:3
Уимблдон. Пары 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Мария Боузкова – Каролин Гарсия
Элиза Мертенс [24] – Онс Жабер [3]
Татьяна Мария – Алена Остапенко [12]
Хезер Уотсон – Юле Нимайер
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