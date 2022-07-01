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  4. Дальше без Цуренко. Известна половина участниц 1/8 финала на Уимблдоне
Уимблдон
01 июля 2022, 20:43 | Обновлено 01 июля 2022, 20:52
770
1

Дальше без Цуренко. Известна половина участниц 1/8 финала на Уимблдоне

Последняя из украинок завершила борьбу за титул

01 июля 2022, 20:43 | Обновлено 01 июля 2022, 20:52
770
1
Дальше без Цуренко. Известна половина участниц 1/8 финала на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Состоялись матчи третьего круга Уимблдонского турнира в нижней половине сетки у женщин.

К сожалению, Леся Цуренко не смогла воспользоваться отсутствием высокорейтинговой оппозиции и проиграла немке Юле Нимайер.

Также следуюет отметить вылет пятой сеяной Марии Саккари и прошлогодней полуфиналистки Анжелик Кербер.

Уимблдон. Третий раунд

Нижняя часть сетки

 Мария Боузкова –  Элисон Риск [28] – 6:2, 6:3
 Каролин Гарсия –  Чжан Шуай [33] – 7:6(3), 7:6(5)

 Элиза Мертенс [24] –  Анжелик Кербер [15] – 6:4, 7:5
 Онс Жабер [3] –  Диан Парри – 6:2, 6:3

 Татьяна Мария –  Мария Саккари [5] – 6:3, 7:5
 Алена Остапенко [12] –  Ирина Бегу – 3:6, 6:1, 6:1

 Хезер Уотсон –  Кайя Юван – 7:6(6), 6:2
Юле Нимайер –  Леся Цуренко – 6:4, 3:6, 6:3

Уимблдон. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

 Мария Боузкова –  Каролин Гарсия
 Элиза Мертенс [24] –  Онс Жабер [3]

 Татьяна Мария –  Алена Остапенко [12]
 Хезер Уотсон –  Юле Нимайер

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Источник Sport.ua
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Fdail
Саккари , вроде, приехала только за титулом)) Успех любит тишину , как говорится  
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