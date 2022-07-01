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01 июля 2022, 21:00 |
1104
0

Израиль U-19 – Англия U-19. Финал Евро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 июля в 19:00 финальный матч чемпионата Европы по футболу U-19

01 июля 2022, 21:00 |
1104
0
Израиль U-19 – Англия U-19. Финал Евро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 1 июля, в словацком городе Трнава состоится финальный поединок Евро-2022 U-19, в котором сыграют сборные Израиля и Англии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Израиль U-19 – Англия U-19. Финал Евро-2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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