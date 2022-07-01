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  4. Мохамед САЛАХ: «Жду возможности завоевать новые трофеи с Ливерпулем»
Англия
01 июля 2022, 19:57 | Обновлено 01 июля 2022, 20:07
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Мохамед САЛАХ: «Жду возможности завоевать новые трофеи с Ливерпулем»

Египетский нападающий – о продлении контракта с английским клубом

01 июля 2022, 19:57 | Обновлено 01 июля 2022, 20:07
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Мохамед САЛАХ: «Жду возможности завоевать новые трофеи с Ливерпулем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Форвард английского «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Чувствую себя хорошо. С волнением жду возможности завоевать новые трофеи с клубом.

Продление контракта отнимает некоторое время. Теперь все свершилось, можно концентрироваться на будущем.

Последние пять-шесть лет мы движемся вверх. В последнем сезоне мы были близки к тому, чтобы выиграть четыре титула. К сожалению, два титула мы упустили.

Мы в хорошем положении, чтобы бороться за каждый титул. Мы подписали новых игроков и будем продолжать работать над собой. Надо сохранять позитивный настрой», - сказал Салах.

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Источник ФК Ливерпуль
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