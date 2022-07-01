Мохамед САЛАХ: «Жду возможности завоевать новые трофеи с Ливерпулем»
Египетский нападающий – о продлении контракта с английским клубом
Форвард английского «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
«Чувствую себя хорошо. С волнением жду возможности завоевать новые трофеи с клубом.
Продление контракта отнимает некоторое время. Теперь все свершилось, можно концентрироваться на будущем.
Последние пять-шесть лет мы движемся вверх. В последнем сезоне мы были близки к тому, чтобы выиграть четыре титула. К сожалению, два титула мы упустили.
Мы в хорошем положении, чтобы бороться за каждый титул. Мы подписали новых игроков и будем продолжать работать над собой. Надо сохранять позитивный настрой», - сказал Салах.
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