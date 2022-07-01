Уимблдон. Джокович одержал 24-ю подряд победу на траве
Сербский теннисист вышел в четвертый круг
Сегодня Новак Джокович в третьем раунде Уимблдона в трех сетах уверенно обыграл своего соотечественника Миомира Кецмановича. Матч продолжался 1 час и 55 минут.
3-й раунд
Новак Джокович (Сербия, 1) – Миомир Кецманович (Сербия, 25) – 6:0, 6:3, 6:4
Следующим соперником Джоковича будет представитель Нидерландов Тим Ван Рейтховен.
Для Джоковича эта победа стала 35-й подряд на Центральном корте Уимблдона и 24-й подряд на траве. Более длительные победные серии на этом покрытии были только у Роджера Федерера (65) и Бьорна Борга (41).
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