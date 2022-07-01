Уимблдон. Джокович одержал 24-ю подряд победу на траве

Сегодня Новак Джокович в третьем раунде Уимблдона в трех сетах уверенно обыграл своего соотечественника Миомира Кецмановича. Матч продолжался 1 час и 55 минут.

3-й раунд

Новак Джокович (Сербия, 1) – Миомир Кецманович (Сербия, 25) – 6:0, 6:3, 6:4

Следующим соперником Джоковича будет представитель Нидерландов Тим Ван Рейтховен.

Для Джоковича эта победа стала 35-й подряд на Центральном корте Уимблдона и 24-й подряд на траве. Более длительные победные серии на этом покрытии были только у Роджера Федерера (65) и Бьорна Борга (41).