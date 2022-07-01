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  4. Уимблдон. Джокович одержал 24-ю подряд победу на траве
Уимблдон
01 июля 2022, 19:35 | Обновлено 01 июля 2022, 19:43
104
0

Уимблдон. Джокович одержал 24-ю подряд победу на траве

Сербский теннисист вышел в четвертый круг

01 июля 2022, 19:35 | Обновлено 01 июля 2022, 19:43
104
0
Уимблдон. Джокович одержал 24-ю подряд победу на траве
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сегодня Новак Джокович в третьем раунде Уимблдона в трех сетах уверенно обыграл своего соотечественника Миомира Кецмановича. Матч продолжался 1 час и 55 минут.

3-й раунд

Новак Джокович (Сербия, 1) – Миомир Кецманович (Сербия, 25) – 6:0, 6:3, 6:4

Следующим соперником Джоковича будет представитель Нидерландов Тим Ван Рейтховен.

Для Джоковича эта победа стала 35-й подряд на Центральном корте Уимблдона и 24-й подряд на траве. Более длительные победные серии на этом покрытии были только у Роджера Федерера (65) и Бьорна Борга (41).

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Источник Sport.ua
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