Ван Рейтховен уверенно обыграл Басилашвили и ждет Джоковича

Нидерландский теннисист Тим ван Рейтховен пробился в четвертый круг Уимблдона.

Сенсационный победитель турнира в Хертогенбосе, который получил уайлд-кард, в третьем круге разобрался с 22-м номером посева Николозом Басилашвили из Грузии.

Уимблдон. Третий круг

Тим ван Рейтховен (Нидерланды) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:4, 6:3, 6:4

Далее по сетке Новак Джокович или Миомир Кецманович.

Отметим, что это дебютное выступление Тима в основе турниров Grand Slam.