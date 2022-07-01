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  4. Ван Рейтховен уверенно обыграл Басилашвили и ждет Джоковича
Уимблдон
01 июля 2022, 14:55 |
124
0

Ван Рейтховен уверенно обыграл Басилашвили и ждет Джоковича

Нидерландский теннисист продолжает творить чудеса на траве

01 июля 2022, 14:55 |
124
0
Ван Рейтховен уверенно обыграл Басилашвили и ждет Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Тим ван Рейтховен

Нидерландский теннисист Тим ван Рейтховен пробился в четвертый круг Уимблдона.

Сенсационный победитель турнира в Хертогенбосе, который получил уайлд-кард, в третьем круге разобрался с 22-м номером посева Николозом Басилашвили из Грузии.

Уимблдон. Третий круг
Тим ван Рейтховен (Нидерланды) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:4, 6:3, 6:4

Далее по сетке Новак Джокович или Миомир Кецманович.

Отметим, что это дебютное выступление Тима в основе турниров Grand Slam.

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Уимблдон-2022 Тим ван Рейтховен Николоз Басилашвили
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Источник Sport.ua
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