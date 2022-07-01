Ван Рейтховен уверенно обыграл Басилашвили и ждет Джоковича
Нидерландский теннисист продолжает творить чудеса на траве
Нидерландский теннисист Тим ван Рейтховен пробился в четвертый круг Уимблдона.
Сенсационный победитель турнира в Хертогенбосе, который получил уайлд-кард, в третьем круге разобрался с 22-м номером посева Николозом Басилашвили из Грузии.
Уимблдон. Третий круг
Тим ван Рейтховен (Нидерланды) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:4, 6:3, 6:4
Далее по сетке Новак Джокович или Миомир Кецманович.
Отметим, что это дебютное выступление Тима в основе турниров Grand Slam.
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